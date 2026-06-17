Pemba quiere llegar al Everest

Pemba, un robot humanoide de fabricación china, podría convertirse en el primer escalador no humanoide en poner a prueba sus límites en el Everest. La propuesta, impulsada por una organización sin ánimo de lucro registrada en Estados Unidos y una empresa nepalí de expediciones, busca desplegar la máquina en la montaña más alta del mundo con fines de investigación.

El proyecto llega después de una etapa de rápido avance en robótica. A principios de este año, varios equipos presentaron robots en una media maratón celebrada en Pekín. Entre los modelos que más llamaron la atención estuvo el Unitree G1, base tecnológica del robot modificado que ahora lleva el nombre de Pemba.

El humanoide mide cerca de 1,3 metros y tiene decenas de articulaciones. Puede caminar, mantener el equilibrio, escalar y manipular objetos. Su valor ronda los 80.000 dólares, según los impulsores del proyecto.

Del Chimborazo al techo del mundo

Pemba ya logró una marca llamativa a comienzos de junio, cuando alcanzó la cima del volcán Chimborazo, en Ecuador. Según sus desarrolladores, fue el primer robot humanoide en llegar a una montaña de más de 6.000 metros.

Ese ascenso fue presentado como una prueba antes del desafío mayor: el Everest. Sin embargo, la misión en Nepal no pretende necesariamente que el robot llegue a la cumbre. El plan contempla transportarlo por partes y volver a montarlo en distintos puntos entre el campamento base, a 5.364 metros, y el campamento IV, a 7.920 metros.

La idea es evaluar cómo responde en uno de los entornos más duros del planeta. El frío extremo, el terreno inestable, la falta de energía, la baja conectividad y la altitud convierten al Everest en un laboratorio natural para la robótica.

Basura, grietas y datos ambientales

Uno de los objetivos es que Pemba use sus manos mecánicas para recoger pequeños residuos en la montaña. El Everest sigue acumulando equipos abandonados, envases de comida y otros desechos, pese a las campañas de limpieza realizadas en los últimos años.

Los impulsores también sostienen que robots como Pemba podrían ayudar a monitorear zonas peligrosas, como la cascada de hielo del Khumbu. Allí, las grietas y los cambios constantes del terreno representan un riesgo grave para los escaladores.

Además, el robot podría recopilar datos ambientales en lugares donde la presencia humana prolongada es difícil o peligrosa. Para sus creadores, ese es el punto central: construir máquinas capaces de operar donde no hay conectividad estable, energía abundante ni presencia humana sostenible.

El Everest exige más que equilibrio

El desafío técnico es enorme. Las baterías pueden perder capacidad a temperaturas muy bajas, especialmente a partir de los 20 grados bajo cero. Por eso, el equipo prevé usar compartimentos calefactados para protegerlas.

También se usarían lubricantes diseñados para no congelarse, similares a los empleados en vehículos espaciales. A eso se suma el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático para que el robot adapte sus movimientos en tiempo real sobre hielo, roca y nieve.

La comunicación representa otro problema. Por encima del campamento base, las redes móviles convencionales desaparecen o son poco confiables. La propuesta contempla conectividad satelital en altitudes más bajas y mayor autonomía del robot en zonas superiores.

Nepal no tiene reglas para escaladores robóticos

El obstáculo más inesperado no está en la montaña, sino en la ley. Nepal no cuenta todavía con una normativa específica para autorizar expediciones robóticas ni presencia de escaladores no humanos en el Everest.

Himal Gautam, director del Departamento de Turismo de Nepal, explicó a EFE que el Gobierno solicitó un borrador de marco normativo. Ese documento deberá abordar procedimientos operativos, requisitos de seguridad y posibles tasas de permisos.

La falta de reglas impidió que Pemba fuera autorizado durante la temporada de primavera. Ahora, los organizadores evalúan pruebas preliminares en otoño o invierno, siempre que Nepal avance con la legislación necesaria.

El costo estimado de la expedición estaría entre 200.000 y 500.000 dólares, dependiendo del calendario y los permisos.

Una pregunta nueva para el montañismo

El proyecto Pemba abre una discusión que hasta hace poco parecía ciencia ficción. ¿Puede un robot ser considerado parte de una expedición de montaña? ¿Debe pagar permiso? ¿Quién responde si falla, se pierde o pone en riesgo a otros escaladores?

La robótica ya dejó los laboratorios y empieza a entrar en escenarios reales, extremos y regulados por normas pensadas para humanos. El Everest, símbolo máximo del esfuerzo físico, podría convertirse ahora en una prueba para máquinas autónomas.

Si Nepal autoriza la misión, Pemba no solo subiría hacia una de las montañas más famosas del mundo. También obligaría a escribir nuevas reglas para una era en la que los próximos exploradores quizá no respiren, no duerman y no sientan frío, pero aun así necesiten permiso para escalar.