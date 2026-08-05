La panameña Gianna Woodruff conquistó la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La atleta completó la prueba en 53.98 segundos y estableció un nuevo récord de la competición. Además, se convirtió en la primera mujer que baja de los 54 segundos en esta disciplina dentro de la historia de los Juegos.

La marca anterior pertenecía a la jamaicana Deon Hemmings. La campeona olímpica había registrado 54.30 segundos durante la edición celebrada en Maracaibo en 1998.

Una medalla que tenía pendiente

Woodruff destacó la importancia de esta victoria después de quedarse cerca del título en sus dos participaciones anteriores.

La panameña consiguió la medalla de plata en Barranquilla 2018. Posteriormente, volvió a terminar en la segunda posición durante los Juegos de San Salvador 2023.

“Esta medalla es muy importante para mí”, expresó la atleta después de subir al podio en República Dominicana.

La corredora aseguró que se sintió cómoda durante la competencia. También celebró la oportunidad de conquistar simultáneamente la medalla y el récord regional.

Una de las mejores vallistas del mundo

Woodruff, de 32 años, ocupa el quinto puesto del ranking mundial de los 400 metros con vallas. La clasificación es liderada por la neerlandesa Femke Bol.

Su mejor registro de la temporada es de 53.58 segundos. La panameña consiguió esa marca durante la Golden Gala de Roma, una de las paradas de la Liga Diamante.

Además del nuevo título centroamericano y caribeño, Woodruff es la vigente campeona panamericana y suramericana de la especialidad.

Su triunfo en Santo Domingo amplía un palmarés que la ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo panameño.

La temporada todavía no termina

Después de conquistar el oro, Woodruff ya dirige su atención hacia la segunda parte de la temporada.

Su calendario incluye nuevas competencias de la Liga Diamante y el Ultimate World Championship. Posteriormente, participará en los Juegos Suramericanos de Argentina.

La atleta explicó que esa última cita marcará el final de su año competitivo. Por tanto, todavía tendrá varias oportunidades para mejorar sus marcas y sumar nuevos resultados internacionales.

Un triunfo dedicado a Panamá

Aunque el español no es su idioma más fluido, Woodruff aprovechó la celebración para expresar su cariño por Panamá, país de origen de su madre.

“Gracias a mi familia, gracias a mi Panamá, yo hago todo para ustedes”, manifestó la campeona.

La atleta también valoró positivamente su experiencia en República Dominicana. Destacó la amabilidad de la población y aseguró que disfrutó especialmente la comida del país.

La victoria de Woodruff representa la tercera medalla de oro de Panamá en Santo Domingo 2026. El resultado mantiene a la delegación panameña en la undécima posición del medallero general.