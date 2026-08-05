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Juan Fernández deja el Girona y jugará en el baloncesto universitario de EE.UU.

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Foto de archivo del pívot del Girona Juan Fernández (c). EFE/ David Borrat

El FIATC Girona confirmó este miércoles la salida del pívot argentino Juan Fernández. El jugador continuará su carrera en la Universidad de Carolina del Sur, que había anunciado su incorporación el pasado 15 de junio.

La marcha ya se consideraba prácticamente segura desde aquel anuncio. Sin embargo, el club catalán no había comunicado oficialmente la baja del jugador hasta ahora.

Fernández, de 23 años, abandona la Liga Endesa después de disputar 122 partidos durante cinco temporadas. Su decisión supone un cambio importante, ya que deja el baloncesto profesional español para competir en la liga universitaria estadounidense.

Cinco temporadas en el baloncesto español

El pívot comenzó su trayectoria en la ACB con el Fuenlabrada. Posteriormente, militó en el Río Breogán antes de incorporarse al Girona.

Fernández llegó al pabellón de Fontajau hace dos años. Su fichaje se produjo después de haber sido seleccionado para el mejor quinteto joven de la competición española.

Durante su etapa con el conjunto catalán disputó 48 partidos. Su rendimiento estuvo condicionado por una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi cuatro meses en la última campaña.

A pesar de ese contratiempo, el argentino consiguió participar en 20 encuentros. Promedió 19 minutos por partido y mantuvo una presencia importante en la rotación del equipo.

Sus números durante la última temporada

Fernández terminó la campaña con un promedio de 7,6 puntos y 4,4 rebotes por encuentro. También aportó 1,1 asistencias y alcanzó 9,8 créditos de valoración.

Las estadísticas reflejan su capacidad para contribuir cerca del aro. Además, su juventud le permitió mantener margen de crecimiento después de varias temporadas compitiendo al máximo nivel en España.

Su salida cierra una etapa de dos años en el Girona. Durante ese periodo, el argentino sumó experiencia en una de las principales ligas profesionales de Europa.

Un nuevo desafío en Carolina del Sur

La Universidad de Carolina del Sur incorporará a un jugador con una trayectoria poco habitual para el baloncesto universitario. Fernández llega con más de un centenar de partidos disputados en la Liga Endesa.

El pívot tendrá ahora la oportunidad de trasladar esa experiencia al campeonato estadounidense. El cambio también le permitirá continuar su desarrollo dentro de un sistema deportivo diferente.

Para el Girona, la confirmación obliga a cerrar definitivamente el capítulo del argentino y continuar con la planificación de su plantilla.

Fernández, por su parte, comienza una nueva etapa después de pasar por Fuenlabrada, Río Breogán y Girona. Su próximo desafío estará en Estados Unidos, donde buscará recuperar continuidad después de una temporada marcada por las lesiones.

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