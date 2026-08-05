El británico Oscar Onley conquistó este miércoles la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Su victoria en Valle del Sol también le permitió convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

Onley superó al italiano Giulio Ciccone durante un ajustado esprint final. El español Enric Mas completó el podio de la jornada, a dos segundos del ganador.

Matthew Brennan, quien comenzó la etapa con el maillot morado, perdió contacto con los favoritos durante las últimas ascensiones. El británico no pudo mantener el ritmo en las duras rampas finales hacia Pineda de la Sierra.

Una fuga anima el comienzo de la etapa

La jornada recorrió más de 178 kilómetros entre Arcos de la Llana y Valle del Sol. Poco después de la salida se formó una escapada con cinco corredores.

Javier Ibáñez, Rodrigo Álvarez, Yago Aguirre, Diego Uriarte y Rayan Boulahoite integraron el grupo. Los fugados llegaron a mantener una ventaja máxima de dos minutos y medio sobre el pelotón.

La escapada controló buena parte del recorrido. Además, permitió a Rodrigo Álvarez sumar puntos importantes para la clasificación de la montaña.

El ciclista español coronó primero el Alto de La Yesera. Aguirre, Ibáñez y Boulahoite cruzaron después por ese punto.

El pelotón aumenta la presión

La carrera comenzó a endurecerse durante el ascenso al Alto de Valmala. Aguirre fue el primero de los escapados que perdió contacto con la cabeza.

Los ataques dividieron gradualmente el grupo. Boulahoite y Uriarte quedaron al frente mientras el pelotón reducía la diferencia.

Rodrigo Álvarez fue el último superviviente de la fuga. El corredor resistió hasta asegurar más puntos de montaña antes de ser neutralizado a unos 13 kilómetros de la meta.

A partir de ese momento, el Red Bull-BORA-hansgrohe tomó el control del pelotón. El equipo impuso un ritmo que comenzó a seleccionar a los aspirantes a la victoria.

Brennan quedó descolgado a 2,7 kilómetros de la llegada. Su pérdida de tiempo abrió la puerta para que otro corredor asumiera el liderato.

Onley responde en el momento decisivo

Jay Vine intentó romper la carrera con un cambio de ritmo durante los últimos kilómetros. Onley y Ciccone respondieron rápidamente, por lo que el ataque no consiguió marcar una diferencia definitiva.

El burgalés Mario Aparicio lanzó otro movimiento a 500 metros de la meta. Su intención era sorprender a los favoritos y buscar una victoria ante el público local.

Sin embargo, Onley reaccionó con fuerza. El británico alcanzó a Aparicio y después derrotó a Ciccone en el esprint.

La victoria coloca a Onley al frente de la Vuelta a Burgos antes de una nueva jornada exigente. La tercera etapa se disputará este jueves sobre 184 kilómetros.

El recorrido comenzará en Merindad de Montija y terminará en el Balneario de Corconte. Su perfil ofrecerá otra oportunidad para que los favoritos pongan a prueba al nuevo líder.