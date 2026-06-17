Titan operó en medio de vacíos de supervisión

Titan, el sumergible que implosionó en 2023 durante una inmersión al pecio del Titanic, operó sin una supervisión regulatoria adecuada pese a hacerlo desde San Juan de Terranova y con el apoyo de un buque canadiense. Esa es una de las conclusiones centrales del informe publicado por el Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá.

El organismo señaló que el Titan, propiedad de la empresa estadounidense OceanGate, descendía hacia los restos del Titanic el 18 de junio de 2023 cuando sufrió una implosión catastrófica en el Atlántico Norte. Las cinco personas a bordo murieron, incluido Stockton Rush, fundador y director ejecutivo de OceanGate.

La operación contaba con el apoyo del Polar Prince, un buque operado por la empresa canadiense Horizon Maritime Services. Esa embarcación remolcó el sumergible desde San Juan de Terranova hasta la zona de inmersión y sirvió como base de las actividades en el mar.

El casco falló de forma progresiva

El informe canadiense concluye que el casco de fibra de carbono del Titan sufrió daños acumulados con cada inmersión. Según la investigación, esas fallas progresivas no fueron identificadas ni mitigadas de manera adecuada.

El TSB también indicó que las propiedades reales del casco nunca fueron validadas para confirmar si cumplían con las especificaciones teóricas usadas en el diseño. En otras palabras, OceanGate no tenía una certeza suficiente sobre cuánto tiempo podía mantener la integridad estructural del sumergible al operar repetidamente a la profundidad del Titanic.

La investigación sostiene que la construcción del casco no siguió prácticas estándar de ingeniería. Esa deficiencia dejó a la empresa sin una base sólida para evaluar los riesgos reales de cada misión.

La conclusión coincide con investigaciones estadounidenses posteriores. El NTSB atribuyó la implosión a un proceso de ingeniería inadecuado que no estableció la resistencia ni la durabilidad real del casco. La Guardia Costera de EE.UU. también calificó la tragedia como evitable y apuntó a fallas de diseño, certificación, mantenimiento e inspección.

Canadá sabía de la operación, pero no hubo control completo

El reporte canadiense no se limita al diseño del sumergible. También apunta a fallas institucionales.

El TSB subrayó que el Ministerio de Transportes de Canadá sabía que el Titan operaba desde San Juan de Terranova con apoyo de buques canadienses. Sin embargo, el sumergible no recibió supervisión regulatoria directa.

El organismo advirtió que esta situación no fue excepcional. En Canadá, indicó, es relativamente común que ciertas embarcaciones no reciban supervisión del Ministerio de Transporte. En el caso del Titan, ese vacío elevó el riesgo para las personas involucradas en la operación.

Yoan Marier, presidente del TSB, afirmó que información crítica sobre el Titan estaba repartida entre varios organismos federales, pero que nadie tenía la responsabilidad de “atar los cabos”.

OceanGate mantuvo contactos con departamentos como Pesca y Océanos, la Agencia de Servicios Fronterizos y Asuntos Exteriores. Sin embargo, esa información no fue compartida formalmente con el Ministerio de Transportes, lo que impidió una visión completa de la operación.

Seis recomendaciones tras la tragedia

El TSB emitió seis recomendaciones para corregir deficiencias en tres áreas principales: supervisión regulatoria, estándares técnicos para sumergibles y gestión de la seguridad.

El informe también señaló un vacío internacional. Las directrices de la Organización Marítima Internacional sobre diseño, construcción y operación de sumergibles no son vinculantes para los Estados miembros. Eso provoca diferencias importantes en la forma en que cada país supervisa este tipo de operaciones.

La tragedia del Titan expuso los límites de un sector que combina exploración extrema, turismo de alto riesgo y tecnología experimental. También dejó una pregunta difícil para reguladores y empresas: quién debe intervenir cuando una operación privada cruza fronteras, usa buques de apoyo y se desarrolla en aguas internacionales.

Una tragedia que pudo evitarse

Las investigaciones conocidas hasta ahora coinciden en un punto esencial: la implosión del Titan no fue un accidente imposible de prever. Fue el resultado de una cadena de decisiones técnicas, fallas de control y riesgos no atendidos.

OceanGate cesó operaciones después del desastre. Sin embargo, las consecuencias del caso siguen activas en los organismos de seguridad marítima de Canadá y Estados Unidos.

Para las familias de las víctimas, el informe ofrece más claridad, aunque no borra la pérdida. Para la industria, deja una advertencia contundente.

La innovación no puede avanzar sin controles básicos. En el caso del Titan, esa distancia entre ambición tecnológica y seguridad terminó en una de las tragedias marítimas más examinadas de los últimos años.