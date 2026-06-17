El Mundial 2026 no solo exige talento, táctica y precisión. También pone a prueba el límite físico de los futbolistas. La falta de descanso tras una temporada cargada, los vuelos largos, el calor, la altitud y los cambios de huso horario obligan a las selecciones a cuidar cada detalle fuera del campo.

Un estudio del Máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad de la Universidad Europea de Andalucía advierte que el torneo de Estados Unidos, México y Canadá presenta retos especiales para el rendimiento deportivo.

La respuesta, según el análisis liderado por Antonio Zoido, pasa por una planificación nutricional flexible. No basta con diseñar una dieta general. Los equipos médicos deben adaptar la alimentación, la hidratación y la recuperación en tiempo real.

“El reto es diseñar un protocolo nutricional flexible que se adapte en tiempo real a los futbolistas”, señaló Zoido.

Viajes largos y cambios de horario

El formato del Mundial obliga a muchas selecciones a recorrer grandes distancias. Algunos traslados pueden superar las seis horas, lo que genera un desgaste silencioso en el cuerpo.

Ese esfuerzo no siempre se nota de inmediato. Sin embargo, puede afectar el sueño, la motilidad intestinal, la sensibilidad a la insulina y la capacidad de absorción de nutrientes.

Además, los cambios de huso horario complican la recuperación. Un jugador puede entrenar, comer y dormir en horarios distintos cada pocos días. Por eso, los cuerpos técnicos deben anticipar los viajes y ajustar rutinas antes de cada partido.

El calor también juega

Otro desafío importante son las altas temperaturas. En algunas sedes, los partidos pueden disputarse con condiciones extremas, por encima de los 40 grados.

Para reducir riesgos, la FIFA implementó pausas de hidratación alrededor del minuto 30 de cada tiempo. Estas interrupciones permiten a los jugadores recuperar líquidos y recibir instrucciones rápidas.

El calor puede provocar deshidratación y pérdida brusca de fluidos. También puede afectar la concentración y acelerar la fatiga muscular. Por eso, la nutrición y la hidratación se vuelven parte del plan competitivo.

Según el estudio, las selecciones trabajan con estrategias de crononutrición. Es decir, ajustan los nutrientes y los horarios de comida para ayudar al cuerpo a sincronizarse con el esfuerzo, el descanso y los cambios de sede.

Tecnología contra las altas temperaturas

Algunas selecciones también recurren a soluciones tecnológicas. España, por ejemplo, utilizó durante sus entrenamientos un sistema de refrigeración desarrollado para la Fórmula 1.

El equipo incluye chalecos, chaquetas y cubrebotas diseñados para reducir la sensación de calor después del esfuerzo. El chaleco contiene un gel congelado que se descongela de forma progresiva sobre el torso del futbolista.

La chaqueta ayuda a prolongar el efecto refrigerante. Los cubrebotas, por su parte, buscan disminuir la temperatura de los pies tras sesiones intensas.

Estas herramientas no reemplazan la preparación física ni la alimentación. Pero ayudan a controlar mejor la recuperación en un torneo donde cada día cuenta.

La comida también decide partidos

La planificación alimentaria cobra más importancia en una Copa del Mundo de estas características. Comer bien no significa solo elegir alimentos saludables. También implica saber cuándo comer, cuánto ingerir y cómo responder a las necesidades de cada jugador.

Un mal descanso, una hidratación insuficiente o una comida mal programada pueden afectar el rendimiento. En torneos tan igualados, esos detalles pesan.

Por eso, los cuerpos médicos analizan el estado de cada futbolista antes, durante y después de los partidos. La meta es evitar que el jugador llegue al límite físico antes de tiempo.

El Mundial 2026 será recordado por su tamaño, sus grandes estadios y su alcance internacional. Pero, dentro de cada vestuario, también será una competencia de adaptación. Ganar no dependerá solo de jugar mejor. También dependerá de recuperar más rápido, hidratarse mejor y resistir un calendario que exige tanto como cualquier rival.