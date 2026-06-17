Mundial marca una jornada histórica

El Mundial 2026 registró este martes una cifra histórica de asistencia. Un total de 281.223 aficionados acudieron a los cuatro partidos disputados durante la jornada, lo que convirtió el día en el de mayor asistencia en la historia de la Copa del Mundo.

La marca superó el récord anterior, establecido el 28 de junio de 1994, también en Estados Unidos. Aquel día, 277.070 espectadores presenciaron cuatro encuentros del torneo.

La nueva cifra confirma el enorme poder de convocatoria del Mundial en Norteamérica. También refuerza la expectativa de que esta edición pueda superar la asistencia total de 1994, que durante décadas se mantuvo como referencia histórica.

Cuatro sedes impulsaron el récord

La jornada incluyó partidos en varios puntos clave de Estados Unidos. Francia y Senegal jugaron en Nueva York/Nueva Jersey, Irak y Noruega se enfrentaron en Filadelfia, Argentina y Argelia se midieron en Kansas City, y Austria jugó contra Jordania en San Francisco.

Esa combinación de estadios grandes, selecciones atractivas y comunidades migrantes muy activas ayudó a elevar la asistencia. En una Copa del Mundo expandida, con 48 equipos y más sedes, cada jornada tiene el potencial de mover multitudes.

Según la FIFA, el torneo ya acumula 1.309.652 espectadores. Además, el promedio por partido está en 65.483 aficionados, una cifra que apunta a superar el récord total de 3,5 millones registrado en 1994.

Infantino celebra la respuesta del público

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la marca con entusiasmo. “Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: el día con mayor asistencia en la historia de la competición”, declaró.

Infantino también afirmó que el 16 de junio de 2026 pasará a la historia del torneo. Además, agradeció a los aficionados por aportar “color, ambiente y emociones” a una edición que la FIFA presenta como la más inclusiva hasta la fecha.

El mensaje llega en medio de un torneo que ha generado conversación no solo por lo deportivo, sino también por el tamaño del evento. Estados Unidos, México y Canadá comparten la organización de una Copa del Mundo más grande que cualquier edición anterior.

Un récord con peso simbólico

El dato tiene un valor especial porque el Mundial de 1994 sigue siendo recordado como un punto de inflexión para el fútbol en Estados Unidos. Aquella edición abrió el camino para el crecimiento de la MLS y para una mayor presencia del deporte en el mercado estadounidense.

Ahora, tres décadas después, el Mundial vuelve a encontrar estadios llenos y audiencias masivas. La diferencia es que el contexto ha cambiado. El fútbol tiene más seguidores, más comunidades conectadas con sus selecciones y un mercado latino mucho más visible en varias ciudades sede.

Para el público hispano de Nueva York y Nueva Jersey, la marca también tiene una lectura local. El partido Francia-Senegal formó parte de la jornada récord en el MetLife Stadium, una sede clave para el torneo y para la región.

El torneo apunta a otra marca mayor

El récord diario no garantiza por sí solo que el Mundial 2026 superará la asistencia total de 1994. Sin embargo, el ritmo inicial es fuerte. Con más partidos, sedes de gran capacidad y una enorme base de aficionados en Norteamérica, la posibilidad es real.

También queda por ver cómo evolucionan las entradas en partidos menos atractivos o en ciudades con menor conexión directa con algunas selecciones. Aun así, la cifra del martes ya dejó una señal clara.

El Mundial 2026 no solo quiere ser el más grande por número de equipos y partidos. También busca convertirse en el más concurrido de la historia.

Por ahora, la respuesta del público le da argumentos a la FIFA. La pelota apenas empezó a rodar, pero las gradas ya están marcando récords.