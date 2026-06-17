Lamine y Nico vuelven al centro del debate

Lamine Yamal y Nico Williams vuelven a aparecer como una posible solución para España después del empate sin goles ante Cabo Verde. La selección de Luis de la Fuente necesita reaccionar ante Arabia Saudí, y el regreso de sus dos extremos más desequilibrantes al once inicial podría cambiar el tono del equipo.

“No me acuerdo nunca de los ausentes, pero Lamine Yamal y Nico Williams son dos futbolistas diferenciadores”, dijo De la Fuente el lunes. La frase no fue casual. España los extrañó ante una Cabo Verde cerrada, ordenada y muy cómoda defendiendo cerca de su área.

El equipo español tuvo la pelota, pero le faltó electricidad. También le faltó regate, ruptura y sorpresa en los metros finales. Justamente ahí, Lamine y Nico suelen marcar diferencias.

Una sociedad que le cambió la cara a España

La conexión entre ambos fue una de las claves del título de España en la Eurocopa 2024. Compartieron titularidad en seis de los siete partidos del torneo y fueron decisivos desde las bandas.

En la final ante Inglaterra, Lamine asistió y Nico marcó el primer gol del triunfo español. Esa jugada resumió lo que aportan juntos: velocidad, descaro, precisión y una agresividad ofensiva que obliga al rival a retroceder.

Su impacto no se limita a aquella Eurocopa. Según el análisis firmado por Iñaki Dufour, Lamine Yamal y Nico Williams han sido titulares juntos en 15 partidos con la selección absoluta. España no perdió ninguno: sumó 11 victorias y cuatro empates.

Durante esos encuentros, la selección marcó 35 goles mientras ambos coincidieron en el campo. Entre goles y asistencias, los dos participaron directamente en 26 tantos. El dato explica por qué De la Fuente los considera piezas diferenciales.

El regreso exige cautela

El problema no es futbolístico, sino físico. Lamine no jugaba desde el 22 de abril, mientras que Nico llevaba sin competir desde el 11 de mayo. Ambos llegaron al Mundial tras recuperaciones musculares y se incorporaron al trabajo grupal pocos días antes del debut.

Por eso, De la Fuente fue prudente contra Cabo Verde. Lamine entró en el minuto 71 y Nico tuvo que esperar hasta el 87. La entrada del jugador del Barcelona dio algo más de impulso, pero no alcanzó para romper el empate.

“La frescura de Lamine y Nico es la que es”, explicó el seleccionador tras el partido. También señaló que el cuerpo técnico intentó esperar para no cerrar ventanas de cambio demasiado pronto.

Esa cautela tiene lógica. Sin embargo, España ya no está en una situación cómoda. El empate de Arabia Saudí ante Uruguay dejó todo abierto en el Grupo H, pero también aumentó el valor del próximo partido.

Arabia Saudí mide la urgencia española

España enfrentará ahora a Arabia Saudí con una necesidad clara: ganar. El tropiezo ante Cabo Verde no fue definitivo, pero sí dejó una advertencia. En un grupo con Uruguay como último rival, cada punto perdido pesa.

Arabia Saudí llegará con confianza después de igualar ante la Celeste. No será un rival pasivo. Ya demostró que puede competir, correr, resistir y castigar errores.

Por eso, De la Fuente debe decidir si es momento de juntar otra vez a sus dos extremos desde el inicio. Con ellos, España tiene más amplitud, más uno contra uno y más capacidad para abrir defensas cerradas.

La selección no necesita solo nombres. Necesita ritmo, profundidad y contundencia. Lamine y Nico no garantizan una victoria, pero sí cambian la manera en que España amenaza.

Después del aviso ante Cabo Verde, la pregunta ya está sobre la mesa. ¿Puede España permitirse esperar más por sus dos futbolistas más desequilibrantes?