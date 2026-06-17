Vozinha tendrá a su madre en Miami

Vozinha podrá vivir un momento que parecía fuera de alcance hace apenas unos días. La madre del portero titular de Cabo Verde recibirá el visado necesario para entrar a Estados Unidos y asistir al partido que los “Tiburones Azules” disputarán contra Uruguay este domingo en Miami.

El anuncio lo hizo el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien explicó que las gestiones ya están en marcha para que madre e hijo puedan reunirse antes del encuentro mundialista.

“Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener la visa a tiempo para asistir al partido de este domingo contra Uruguay”, señaló Jeffries en un comunicado. El congresista agregó que las tasas fueron eximidas conforme a la normativa oficial y que ya se organizan los preparativos de viaje.

Una historia que tocó a la diáspora caboverdiana

El caso tomó fuerza después del debut de Cabo Verde ante España. Tras el empate 0-0 en Atlanta, Vozinha confesó ante los medios que su madre no había podido obtener el visado a tiempo para acompañarlo en el partido.

La ausencia tuvo un peso emocional claro. Cabo Verde debutaba en una Copa del Mundo y el guardameta fue una de las grandes figuras del encuentro. Sus atajadas resultaron decisivas para que el equipo africano, considerado uno de los más débiles del Grupo H antes del torneo, lograra frenar al vigente campeón de Europa.

Jeffries, quien tiene raíces caboverdianas por parte materna, destacó el impacto de esa actuación. Según dijo, los caboverdianos en Estados Unidos y en toda la diáspora celebraron el coraje y la resiliencia de una selección que llegó al Mundial como no favorita.

Jeffries habló con Marco Rubio

El congresista explicó que, al enterarse de la situación, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio. Su pedido fue que se hiciera todo lo posible para que la madre de Vozinha pudiera asistir al siguiente partido de Cabo Verde.

Jeffries agradeció a Rubio, a funcionarios del Departamento de Estado, al Gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por colaborar para resolver el caso.

La gestión también expone una realidad del Mundial 2026. Para muchas familias de jugadores, especialmente de países africanos, asiáticos o con menos recursos, viajar a Estados Unidos puede implicar trámites complejos, costos altos y tiempos ajustados.

En este caso, la historia encontró una solución a tiempo. La madre del arquero no pudo estar en Atlanta, pero ahora podría acompañarlo en Miami en otro partido decisivo.

Cabo Verde quiere volver a sorprender

Cabo Verde enfrentará a Uruguay el domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido está programado para las 6:00 p.m. hora local, 10:00 p.m. GMT.

El encuentro será clave para el Grupo H. Cabo Verde llega impulsado por el empate ante España, un resultado histórico para una selección que disputa su primer Mundial. Uruguay, en cambio, necesita reaccionar después de empatar con Arabia Saudita en su debut.

Para los “Tiburones Azules”, el punto conseguido ante España no fue solo una sorpresa. Fue una demostración de orden, concentración y carácter competitivo.

Vozinha fue el rostro de esa resistencia. Sus intervenciones sostuvieron al equipo en momentos de presión y convirtieron su historia personal en una de las más comentadas del torneo.

Un partido con carga emocional

La posible presencia de su madre en Miami añade una dimensión humana al próximo partido. Para Vozinha, no será solo otra noche mundialista. Será la oportunidad de compartir con su familia un capítulo que ya forma parte de la historia deportiva de Cabo Verde.

El fútbol suele medirse en goles, puntos y clasificaciones. Pero historias como esta recuerdan que un Mundial también se construye con sacrificios familiares, viajes imposibles y momentos que trascienden el marcador.

Cabo Verde buscará otro resultado grande ante Uruguay. Vozinha, esta vez, podría mirar a la grada y encontrar allí una motivación todavía más poderosa.