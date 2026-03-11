El Clásico Mundial de Béisbol 2026 entra en su etapa más emocionante. Con varios equipos ya asegurando su lugar en los cuartos de final, otros todavía se juegan su permanencia en el torneo en partidos decisivos que podrían cambiar por completo el panorama del campeonato.

Aunque el torneo reúne a las mejores selecciones del mundo, desde potencias asiáticas hasta equipos europeos y norteamericanos, la presencia latinoamericana vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la competencia.

Japón y Corea vuelven a demostrar su poder

Entre los primeros equipos que aseguraron su clasificación destacan Japón y Corea del Sur, dos selecciones que continúan confirmando el enorme crecimiento del béisbol asiático.

Japón, uno de los países más exitosos en la historia del Clásico Mundial, ha mostrado una vez más su combinación característica de disciplina ofensiva, pitcheo dominante y defensa impecable. Su estilo estratégico y eficiente los mantiene como uno de los principales candidatos al título.

Corea del Sur también logró avanzar tras una sólida actuación en su grupo, apoyado en una ofensiva dinámica y un cuerpo de lanzadores que ha sabido controlar los momentos clave del torneo.

Caribe y Latinoamérica mantienen su protagonismo

Más allá del dominio asiático en algunos grupos, el Caribe vuelve a mostrar su enorme talento beisbolero.

Entre las selecciones que ya aseguraron su lugar en los cuartos de final se encuentran:

República Dominicana

Venezuela

Puerto Rico

República Dominicana ha sido una de las ofensivas más temidas del torneo, con un lineup lleno de estrellas que constantemente pone presión sobre los lanzadores rivales.

Venezuela ha logrado combinar experiencia de Grandes Ligas con jóvenes talentos, manteniendo un equilibrio entre ofensiva y pitcheo que los ha convertido en uno de los equipos más completos del campeonato.

Puerto Rico, fiel a su tradición competitiva en el Clásico Mundial, vuelve a meterse entre los mejores del torneo gracias a su agresividad en las bases, defensa sólida y un bullpen que ha sabido cerrar partidos complicados.

Equipos que siguen luchando por avanzar

Mientras algunas selecciones ya piensan en los cuartos de final, varios equipos aún enfrentan escenarios complicados en la fase de grupos.

Entre los equipos que siguen peleando por avanzar están:

México

Cuba

Estados Unidos

Canadá

Italia

México todavía tiene posibilidades reales de clasificación, pero necesita una victoria en su próximo compromiso para evitar depender de combinaciones de resultados.

Cuba, una de las selecciones con mayor tradición en el béisbol internacional, también se encuentra en una situación delicada y deberá ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Estados Unidos, Canadá e Italia forman parte de uno de los grupos más competitivos del torneo, donde cada juego puede alterar completamente la clasificación.

Juegos clave que definirán la clasificación

Los últimos encuentros de la fase de grupos serán decisivos para definir quiénes avanzan a la siguiente ronda.

Uno de los partidos más importantes será México contra Italia, un enfrentamiento que podría determinar el segundo clasificado del grupo.

Otro duelo clave será Cuba contra Canadá, donde ambos equipos necesitan ganar para seguir con opciones de avanzar.

Dependiendo de los resultados, incluso podrían producirse empates múltiples en las posiciones, lo que obligaría a utilizar criterios de desempate como carreras permitidas o diferencia de anotaciones.

Un torneo que refleja el crecimiento global del béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 confirma una vez más que el deporte continúa expandiéndose a nivel global. Equipos de Asia, América y Europa compiten con gran nivel y mantienen el torneo lleno de sorpresas.

Sin embargo, cuando se acerca la etapa decisiva, Latinoamérica sigue siendo una de las grandes fuerzas del béisbol internacional. Con República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico ya instalados en los cuartos de final, y con México y Cuba todavía luchando por avanzar, la región vuelve a estar en el centro de la conversación.

A medida que se acercan los juegos de eliminación directa, la intensidad solo aumentará. En el Clásico Mundial, cada turno al bate, cada lanzamiento y cada error pueden marcar la diferencia entre seguir soñando con el campeonato o quedar fuera del torneo.

Y como ha demostrado la historia del béisbol internacional, cuando Latinoamérica entra en ritmo, cualquier cosa puede pas