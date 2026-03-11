El exmundialista Pavel Pardo, uno de los futbolistas más emblemáticos de México en las últimas décadas, afirmó que el partido más importante para el Tri en la Copa del Mundo será el debut ante Sudáfrica.

“El juego más importante en el Mundial será contra Sudáfrica. México debe ganar y después seguir adelante ante Corea y el siguiente rival”, dijo Pardo en declaraciones a EFE.

Un debut clave en el Estadio Azteca

México abrirá su participación en el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando se enfrente a Sudáfrica.

Posteriormente, el equipo dirigido por Javier Aguirre jugará:

18 de junio: México vs Corea, en Guadalajara

México vs Corea, en Guadalajara 24 de junio: México vs rival europeo aún por definir, en el Azteca

Para Pardo, aprovechar la condición de local será un factor fundamental.

“Mèxico tiene que sacar provecho de la conexión de los jugadores con la afición”, explicó.

La experiencia de un mundialista

Pardo participó con la selección mexicana en los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006.

En el torneo de Alemania formó parte de un equipo dirigido por el argentino Ricardo La Volpe, considerado uno de los más competitivos de México en Copas del Mundo.

Sin embargo, el equipo fue eliminado en octavos de final por Argentina en tiempo extra.

“Éramos un equipo guerrero; éramos amigos, pero también nos exigíamos unos a otros. Eso fue muy importante”, recordó el exjugador.

Un golpe que lo motivó

Antes de disputar el Mundial de 2006, Pardo vivió un momento difícil cuando quedó fuera de la convocatoria para Corea-Japón 2002, decisión tomada por el entonces entrenador Javier Aguirre.

El exmediocampista aseguró que esa situación lo impulsó a superarse.

“Dije: no me vuelve a pasar. Yo voy a estar en el siguiente Mundial, y lo logré”.

Éxito en México y Europa

Pardo también dejó una huella importante a nivel de clubes.

Fue figura del Club América, y más tarde triunfó en el Stuttgart de Alemania, donde jugó entre 2006 y 2008.

En el club alemán incluso fue capitán y campeón de la Bundesliga, un logro que considera especialmente significativo.

“Llegué a un club que tenía 15 años sin ser campeón y fuimos campeones”, recordó.

Embajador del Mundial en Guadalajara

Actualmente, Pavel Pardo participa como embajador de la sede mundialista de Guadalajara, ciudad que será anfitriona del torneo por tercera vez en la historia.

La capital jalisciense ya fue sede de partidos en los Mundiales de 1970 y 1986, y volverá a formar parte del torneo en la próxima edición.