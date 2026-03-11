República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico aseguraron su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras una jornada decisiva en la fase de grupos del torneo.

Las tres selecciones caribeñas avanzaron luego de victorias contundentes que las mantienen invictas en sus respectivos grupos.

Dominicana avanza con gran noche de Fernando Tatis Jr.

La República Dominicana selló su pase a la siguiente ronda tras vencer 10-1 a Israel en Miami.

Fernando Tatis Jr. fue la figura del partido al conectar un grand slam y remolcar seis carreras.

El jugador de los Padres de San Diego también añadió un sencillo de dos carreras en la séptima entrada.

Sus seis impulsadas igualaron la segunda mayor cifra en un partido del Clásico Mundial, registro que comparte con Adrián González en 2009. El récord lo mantiene Ken Griffey Jr. desde 2006.

Además, Oneil Cruz aportó un jonrón solitario en la cuarta entrada.

El lanzador Brayan Bello dominó durante cinco entradas, permitiendo solo un hit y ponchando a siete bateadores.

Dominicana (3-0) lidera el Grupo D junto a Venezuela, que también aseguró su clasificación.

Venezuela sigue invicta

La selección de Venezuela derrotó 4-0 a Nicaragua en Miami.

Ronald Acuña Jr. fue clave al conectar un jonrón y producir dos carreras.

El venezolano abrió el juego con una base por bolas, robó segunda y luego anotó tras un elevado de sacrificio de Jackson Chourio.

En la tercera entrada, Acuña volvió a aparecer con un cuadrangular solitario.

El pitcheo venezolano combinó a siete lanzadores para completar la blanqueada.

Con este resultado, Venezuela mantiene marca de 3-0 en el torneo.

El ganador del duelo entre Venezuela y República Dominicana se enfrentará a Corea del Sur en los cuartos de final el viernes en Miami.

El perdedor se medirá ante Japón, liderado por Shohei Ohtani, el sábado.

Puerto Rico también clasifica

En San Juan, Puerto Rico venció 4-1 a Cuba y aseguró su pase a los cuartos de final.

Martín Maldonado conectó un doble de tres carreras que abrió el marcador en la segunda entrada.

Cinco lanzadores puertorriqueños se combinaron para limitar a Cuba a solo dos hits.

El cerrador Edwin Díaz selló el triunfo con dos ponches en la novena entrada.

Puerto Rico (3-0) cerrará la fase de grupos frente a Canadá.

Cuba (2-1) todavía tiene opciones de avanzar si derrota a Canadá en su próximo partido.

Corea del Sur avanza en dramático cierre

En Tokio, Corea del Sur venció 7-2 a Australia y avanzó gracias a un sistema de desempate entre tres equipos.

Corea, Australia y Taiwán terminaron con marca de 2-2, pero los surcoreanos necesitaban ganar por cinco carreras o más para clasificar.

Bo Gyeong Moon fue el héroe del partido con cuatro carreras impulsadas.

Corea del Sur vuelve a los cuartos de final del Clásico Mundial después de tres torneos consecutivos sin superar la fase de grupos.

Otros resultados

En otros encuentros del torneo:

Colombia 4, Panamá 3

Gran Bretaña 8, Brasil 1

Ambos equipos quedaron eliminados del torneo.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 continúa esta semana con los últimos partidos de la fase de grupos antes del inicio de los cuartos de final.