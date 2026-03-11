La cantante y actriz Miley Cyrus vuelve a ponerse en la piel de su personaje más famoso en el primer avance del especial de Hannah Montana que celebrará el 20 aniversario de la popular serie de Disney.

El programa, titulado Hannah Montana 20th Anniversary Special, llegará a Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas después del estreno original de la serie en Disney Channel.

El regreso al set original

En el adelanto, Cyrus aparece caracterizada como Hannah Montana y entra al icónico set de la casa de Miley Stewart, el personaje adolescente que intentaba mantener una vida normal mientras escondía su identidad secreta como estrella pop.

“Ya me estoy poniendo emocional”, dice la cantante al regresar al escenario donde comenzó su carrera.

El avance también muestra momentos detrás de cámaras y recuerdos del rodaje de la serie que se transmitió entre 2006 y 2011.

Reencuentro con Billy Ray Cyrus

El especial también incluye escenas junto a Billy Ray Cyrus, padre de la artista tanto en la vida real como en la ficción.

El músico interpretaba al padre de Miley Stewart en la serie, y su aparición en el especial marca un reencuentro después del distanciamiento familiar que surgió tras el divorcio de los padres de la cantante.

Un homenaje a la serie

El especial de Hannah Montana incluirá:

Imágenes inéditas del rodaje

Recreaciones del set original

Momentos icónicos de la serie

Música que marcó la historia del programa

Además, el especial será grabado en un estudio con público y contará con una entrevista a Miley Cyrus realizada por Alex Cooper, conductora del popular podcast Call Her Daddy.

Un fenómeno cultural

La conversación busca explorar cómo se creó uno de los personajes más reconocibles de la televisión juvenil y el impacto que Hannah Montana tuvo en una generación de espectadores en todo el mundo.

La serie convirtió a Miley Cyrus en una estrella internacional y ayudó a definir la cultura pop de finales de los años 2000.

El especial de Hannah Montana servirá como una mirada nostálgica a ese fenómeno y al camino que llevó a la cantante desde Disney Channel hasta convertirse en una de las artistas más influyentes de la música pop actual.