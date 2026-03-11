La inflación en EE.UU. se mantiene en 2,4 % en febrero

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 2,4 % interanual en febrero, el mismo nivel registrado el mes anterior y en línea con las expectativas del mercado, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El informe también mostró que la inflación subyacente, que excluye los precios de energía y alimentos por su volatilidad, se mantuvo en 2,5 %, coincidiendo con las previsiones de los analistas.

Los economistas habían anticipado un impacto moderado de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, antes del reciente aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán.

Aumento mensual de la inflación

En términos mensuales, la inflación en Estados Unidos subió 0,3 % en febrero, después de un incremento del 0,2 % en enero.

Por su parte, la inflación subyacente registró un aumento mensual del 0,2 %, una décima menos que el mes anterior.

Vivienda y alimentos impulsan los precios

El índice de vivienda volvió a ser el principal motor del aumento mensual, con un crecimiento del 0,2 % en febrero, el mismo nivel que en enero.

Los precios de los alimentos también registraron incrementos:

Alimentos en general: +0,4 %

Comida fuera del hogar: +0,3 %

En comparación con el año anterior, el componente de alimentos ha aumentado 3,1 %.

Energía vuelve a subir

El índice de energía aumentó 0,6 % en febrero, después de haber caído 1,5 % en enero.

El principal impulsor fue el precio del combustible para calefacción, que subió 11,1 %, en medio de un invierno particularmente frío en varias regiones del país.

En términos interanuales, el componente energético registró un aumento del 0,5 %.

Otros cambios en los precios

Entre los sectores que registraron aumentos en febrero se encuentran:

Atención médica

Ropa

Mobiliario del hogar

Tarifas aéreas

Educación

Mientras tanto, algunos precios disminuyeron, incluyendo:

Comunicaciones

Autos y camionetas usados

Seguros de vehículos

Cuidado personal

Clave para la Reserva Federal

Los datos sobre la inflación en Estados Unidos, junto con las cifras de empleo y crecimiento económico, son fundamentales para evaluar la salud de la economía.

La información será especialmente relevante para la Reserva Federal, que celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 17 y 18 de marzo, cuando podría decidir nuevos ajustes en las tasas de interés.