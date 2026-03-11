Menu
Home/Noticias/La inflación en EE.UU. se mantiene en 2,4 % en febrero

La inflación en EE.UU. se mantiene en 2,4 % en febrero

Facebook
Twitter
Pinterest
© Maksym Filipchuk | Dreamstime.com

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 2,4 % interanual en febrero, el mismo nivel registrado el mes anterior y en línea con las expectativas del mercado, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El informe también mostró que la inflación subyacente, que excluye los precios de energía y alimentos por su volatilidad, se mantuvo en 2,5 %, coincidiendo con las previsiones de los analistas.

Los economistas habían anticipado un impacto moderado de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, antes del reciente aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán.

Aumento mensual de la inflación

En términos mensuales, la inflación en Estados Unidos subió 0,3 % en febrero, después de un incremento del 0,2 % en enero.

Por su parte, la inflación subyacente registró un aumento mensual del 0,2 %, una décima menos que el mes anterior.

Vivienda y alimentos impulsan los precios

El índice de vivienda volvió a ser el principal motor del aumento mensual, con un crecimiento del 0,2 % en febrero, el mismo nivel que en enero.

Los precios de los alimentos también registraron incrementos:

  • Alimentos en general: +0,4 %
  • Comida fuera del hogar: +0,3 %

En comparación con el año anterior, el componente de alimentos ha aumentado 3,1 %.

Energía vuelve a subir

El índice de energía aumentó 0,6 % en febrero, después de haber caído 1,5 % en enero.

El principal impulsor fue el precio del combustible para calefacción, que subió 11,1 %, en medio de un invierno particularmente frío en varias regiones del país.

En términos interanuales, el componente energético registró un aumento del 0,5 %.

Otros cambios en los precios

Entre los sectores que registraron aumentos en febrero se encuentran:

  • Atención médica
  • Ropa
  • Mobiliario del hogar
  • Tarifas aéreas
  • Educación

Mientras tanto, algunos precios disminuyeron, incluyendo:

  • Comunicaciones
  • Autos y camionetas usados
  • Seguros de vehículos
  • Cuidado personal

Clave para la Reserva Federal

Los datos sobre la inflación en Estados Unidos, junto con las cifras de empleo y crecimiento económico, son fundamentales para evaluar la salud de la economía.

La información será especialmente relevante para la Reserva Federal, que celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 17 y 18 de marzo, cuando podría decidir nuevos ajustes en las tasas de interés.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Arrestan a conductor tras chocar contra barricada de la Casa Blanca
March 11, 7:00 AM
By
Noticias
Marco Rubio podría testificar en juicio contra excongresista acusado de influir a favor de Maduro
March 10, 8:30 PM
By
Noticias
EE.UU. advierte que este será el día más intenso de bombardeos en Irán
March 10, 9:45 AM
By
Noticias
Senador Lindsey Graham pide retirar bases militares de EE.UU. en España
March 10, 6:00 AM
By
Noticias
Trump amenaza con atacar a Irán “20 veces más fuerte” si bloquea el estrecho de Ormuz
March 10, 3:00 AM
By
Noticias
Profesor muere atropellado por alumno que huía de una broma en Georgia
March 10, 1:00 AM
By
Noticias
Ayuso defiende tomar posición ante conflictos y reforzar los vínculos entre España y Estados Unidos
March 9, 10:30 AM
By
Noticias
EE.UU. designa como organización terrorista a facción de los Hermanos Musulmanes en Sudán
March 9, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *