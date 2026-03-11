El cine internacional gana protagonismo en los premios Óscar

Las últimas ediciones de los premios de la Academia han confirmado una tendencia clara: el cine internacional en los Óscar ya no se limita a la categoría de mejor película internacional.

Producciones en idiomas distintos al inglés compiten cada vez más en categorías principales, desde mejor película hasta premios técnicos e interpretativos. En la edición de este año, títulos como la española Sirat, la brasileña O Agente Secreto y la noruega Sentimental Value reflejan ese cambio.

Entre las tres acumulan doce nominaciones en distintas categorías, además de sus candidaturas en el apartado de mejor película internacional.

Una tendencia que empezó a consolidarse en 2019

El crecimiento del cine internacional en los Óscar comenzó a hacerse evidente a finales de la década pasada.

En 2019, la mexicana Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, obtuvo diez nominaciones y ganó tres premios, incluido el de mejor director.

Un año después, la surcoreana Parasite hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el Óscar a mejor película, además de llevarse tres estatuillas adicionales.

Desde entonces, la presencia de producciones internacionales en categorías principales se ha vuelto cada vez más habitual.

Más nominaciones que nunca

La edición de este año continúa esa tendencia.

En total, las películas en idiomas distintos al inglés suman 19 nominaciones fuera de la categoría internacional, una cifra que consolida el crecimiento de este tipo de producciones en la industria.

El año pasado ya se había marcado un récord con 17 nominaciones para filmes no rodados en inglés, impulsadas en gran parte por la película francesa Emilia Pérez, que logró trece candidaturas.

Un cambio en la historia de los premios

Históricamente, las producciones extranjeras tenían pocas oportunidades de competir fuera de su categoría específica.

Desde la primera nominación de una película internacional en los Óscar, en 1932 con la francesa À Nous la Liberté, un total de 243 filmes extranjeros han conseguido nominaciones en otras categorías.

Sin embargo, el ritmo de reconocimiento ha cambiado notablemente.

Antes de 2019, solo alrededor del 5 % de las nominaciones recaían en películas internacionales. Desde entonces, ese porcentaje ha subido hasta un promedio cercano al 13 %.

Reconocimiento en categorías principales y técnicas

Además de las categorías de guion y documental, donde tradicionalmente obtenían más reconocimiento, el cine internacional en los Óscar ha ganado presencia en áreas técnicas y artísticas.

Por ejemplo, películas extranjeras han sido nominadas en apartados como:

Mejor sonido

Maquillaje y peluquería

Mejor película

En esta edición, Sirat compite en la categoría de sonido, mientras que la producción japonesa Kokuho aparece en maquillaje.

Más actores nominados por papeles en otros idiomas

La edición actual también marca un récord en número de intérpretes nominados por actuaciones en idiomas distintos al inglés.

Entre ellos se encuentran Wagner Moura, por la brasileña O Agente Secreto, y los actores noruegos Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value.

El primer actor en ganar un Óscar por un papel en un idioma diferente al inglés fue Sophia Loren, en 1960 por la película italiana La ciociara.

Una gala cada vez más global

La presencia creciente de producciones internacionales confirma que los Óscar se han convertido en una ceremonia más global.

Este año, además de las candidaturas principales, el apartado de animación también refleja esa diversidad, con dos producciones europeas: Arco y Little Amélie.

Con películas en español, portugués, noruego, francés y japonés entre las nominadas, la Academia parece haber dejado atrás la idea de que el cine de prestigio solo se produce en inglés.

El cine internacional en los Óscar ha pasado de ser una excepción a convertirse en una parte esencial de la competencia.