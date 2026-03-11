Menu
Home/Noticias/Arrestan a conductor tras chocar contra barricada de la Casa Blanca

Arrestan a conductor tras chocar contra barricada de la Casa Blanca

Facebook
Twitter
Pinterest
© Fedecandoniphoto | Dreamstime.com

Un conductor fue arrestado después de estrellar su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca durante la madrugada de este miércoles en Washington, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 6:37 de la mañana hora local, cuando el sospechoso atravesó una barrera de seguridad ubicada en la avenida Connecticut, cerca de la residencia presidencial.

Sin heridos en el incidente

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos durante el choque.

Tras el impacto, agentes policiales arrestaron al conductor y comenzaron una investigación para determinar las circunstancias del incidente.

Las calles alrededor de la Casa Blanca fueron cerradas temporalmente mientras los equipos de seguridad realizaban las primeras inspecciones.

Trump se encontraba en la Casa Blanca

En el momento del incidente, el presidente Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca.

Está previsto que el mandatario abandone la residencia presidencial al mediodía para viajar al estado de Kentucky, como parte de su agenda de actividades nacionales.

Antecedente reciente

El incidente ocurre pocos meses después de otro hecho relacionado con seguridad en residencias de altos funcionarios.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por el Servicio Secreto tras causar daños materiales en la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio, donde rompió varias ventanas.

Vance no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió ese incidente.

Las autoridades continúan investigando el choque contra la barricada de la Casa Blanca para determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
La inflación en EE.UU. se mantiene en 2,4 % en febrero
March 11, 7:30 AM
By
Noticias
Marco Rubio podría testificar en juicio contra excongresista acusado de influir a favor de Maduro
March 10, 8:30 PM
By
Noticias
EE.UU. advierte que este será el día más intenso de bombardeos en Irán
March 10, 9:45 AM
By
Noticias
Senador Lindsey Graham pide retirar bases militares de EE.UU. en España
March 10, 6:00 AM
By
Noticias
Trump amenaza con atacar a Irán “20 veces más fuerte” si bloquea el estrecho de Ormuz
March 10, 3:00 AM
By
Noticias
Profesor muere atropellado por alumno que huía de una broma en Georgia
March 10, 1:00 AM
By
Noticias
Ayuso defiende tomar posición ante conflictos y reforzar los vínculos entre España y Estados Unidos
March 9, 10:30 AM
By
Noticias
EE.UU. designa como organización terrorista a facción de los Hermanos Musulmanes en Sudán
March 9, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *