Un conductor fue arrestado después de estrellar su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca durante la madrugada de este miércoles en Washington, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

El incidente ocurrió alrededor de las 6:37 de la mañana hora local, cuando el sospechoso atravesó una barrera de seguridad ubicada en la avenida Connecticut, cerca de la residencia presidencial.

Sin heridos en el incidente

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos durante el choque.

Tras el impacto, agentes policiales arrestaron al conductor y comenzaron una investigación para determinar las circunstancias del incidente.

Las calles alrededor de la Casa Blanca fueron cerradas temporalmente mientras los equipos de seguridad realizaban las primeras inspecciones.

Trump se encontraba en la Casa Blanca

En el momento del incidente, el presidente Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca.

Está previsto que el mandatario abandone la residencia presidencial al mediodía para viajar al estado de Kentucky, como parte de su agenda de actividades nacionales.

Antecedente reciente

El incidente ocurre pocos meses después de otro hecho relacionado con seguridad en residencias de altos funcionarios.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por el Servicio Secreto tras causar daños materiales en la casa del vicepresidente JD Vance en Ohio, donde rompió varias ventanas.

Vance no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió ese incidente.

Las autoridades continúan investigando el choque contra la barricada de la Casa Blanca para determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional.