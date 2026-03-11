Los científicos lograron avanzar en la investigación sobre el origen de un neutrino Mediterráneo detectado en 2023 frente a la costa de Sicilia, una partícula extremadamente energética que sorprendió a la comunidad científica.

Los neutrinos son partículas casi “fantasma” capaces de atravesar planetas enteros sin detenerse. Sin embargo, el evento detectado en el Mediterráneo fue extraordinario por su enorme nivel de energía, muy superior a cualquier otro neutrino observado anteriormente.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

El neutrino Mediterráneo de energía récord

El neutrino Mediterráneo fue detectado gracias a la infraestructura científica europea KM3NeT, instalada en el fondo del mar frente a Sicilia.

Este sistema utiliza telescopios submarinos diseñados para captar neutrinos procedentes del espacio o de la atmósfera terrestre.

Los investigadores calcularon que la partícula detectada tenía una energía aproximada de 220 PeV. Esa cifra equivale a unas 40.000 veces la energía de los neutrinos más potentes que provienen del Sol.

El descubrimiento generó gran interés entre los científicos, que iniciaron una investigación internacional para determinar su origen.

Galaxias lejanas como posible origen

Tras múltiples simulaciones, los investigadores consideran que el origen más probable del neutrino Mediterráneo está en los llamados blazares.

Los blazares son galaxias que contienen agujeros negros gigantes capaces de lanzar chorros de energía extremadamente potentes en dirección al espacio.

Cuando esos chorros apuntan hacia la Tierra, pueden producir partículas de altísima energía como el neutrino detectado en el Mediterráneo.

El hallazgo sugiere que el universo puede generar partículas mucho más poderosas de lo que se creía.

Simulaciones para reconstruir el evento

Para estudiar el origen de la partícula, los científicos simularon numerosos escenarios posibles que podrían explicar su llegada a la Tierra.

Entre los experimentos se incluyó la creación de una población simulada de blazares mediante software de código abierto y parámetros basados en observaciones astronómicas reales.

Los resultados indicaron que estos objetos cósmicos lejanos pueden producir neutrinos de ultra alta energía como el detectado en el Mediterráneo.

Aun así, los investigadores señalan que la hipótesis necesitará confirmarse con nuevas observaciones.

Una partícula invisible que revela el universo

Durante la investigación también se buscaron señales de explosiones cósmicas mediante observaciones de radio, rayos X y rayos gamma.

Sin embargo, no se encontró evidencia de un único evento violento que explicara la partícula detectada.

Los científicos creen ahora que el neutrino pudo haberse originado en múltiples fuentes más débiles que actuaron de forma combinada.

Para explicar los neutrinos, los investigadores suelen compararlos con pelotas de tenis que atraviesan objetos sin detenerse.

Aunque el neutrino detectado en el Mediterráneo tenía una energía equivalente a la de un gran vehículo, sigue siendo una partícula completamente invisible.

El estudio abre una nueva ventana para comprender algunos de los fenómenos más violentos del universo.