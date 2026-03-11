Por Sandra Mundy, LNHA, LMSW

Administradora, The New Jewish Home

Uno de los privilegios más profundos de mi carrera, como trabajadora social y administradora de un centro de enfermería especializada, ha sido presenciar cómo los adultos mayores prosperan cuando se les brindan los recursos necesarios para envejecer con dignidad. A lo largo de décadas cuidando a miles de adultos mayores, he visto que la atención adecuada, el entorno y la comunidad pueden transformar la recuperación y los resultados.

Cada año, millones de adultos mayores sufren caídas prevenibles, a menudo en el lugar que mejor conocen: su propio hogar. Aunque estos incidentes pueden afectar la salud y la confianza, no son una parte inevitable del envejecimiento. Con ajustes cuidadosos y el apoyo adecuado, podemos ayudar a los adultos mayores a mantenerse fuertes y seguros en sus hogares el mayor tiempo posible.

Muchas caídas se deben a causas modificables, como problemas de equilibrio, efectos de los medicamentos, debilidad muscular o peligros comunes del hogar en baños, pasillos, cocinas y dormitorios. Algunos cambios sencillos pueden reducir significativamente el riesgo. Pasillos despejados, mejor iluminación, pasamanos seguros y apoyo en áreas de alto riesgo como el baño pueden marcar una diferencia importante y preservar la independencia.

Mantener la fuerza física y el equilibrio es tan importante como realizar cambios en el entorno. El movimiento regular, que incluye ejercicio guiado, entrenamiento de fuerza y actividades que mejoran la estabilidad, desempeña un papel central en la prevención de caídas. Estos son hábitos que protegen la salud física y, al mismo tiempo, aumentan la confianza y la calidad de vida.

Incluso con las mejores precauciones, las caídas pueden ocurrir. Y cuando suceden, la calidad de la atención que recibe un adulto mayor en los días y semanas posteriores es fundamental. Ahí es donde el Center for Advanced Rehabilitation Medicine de The New Jewish Home proporciona una red de apoyo esencial.

Desarrollado en colaboración con Mount Sinai Health System, nuestro programa de rehabilitación ofrece el más alto nivel de atención ortopédica y musculoesquelética. Los pacientes reciben apoyo las 24 horas de un equipo multidisciplinario de geriatras, fisiatras, enfermeras, terapeutas, psicólogos, dietistas y trabajadores sociales, todos capacitados en las complejidades de la recuperación tras una caída. Se diseñan planes individualizados para restaurar la fuerza, la flexibilidad, la movilidad y la resistencia. El manejo del dolor, la atención especializada en el lugar y una comunicación sólida garantizan una recuperación integral y coordinada. Nuestro compromiso con una atención excelente y centrada en el paciente se refleja en los resultados. El 83 por ciento de nuestros pacientes egresa con la capacidad de manejar las actividades diarias de manera independiente, muy por encima del promedio del estado de Nueva York, que es del 58 por ciento.

Nuestros equipos trabajan estrechamente con cada paciente para planificar un regreso seguro al hogar, coordinando terapia ambulatoria, atención domiciliaria y servicios de seguimiento. Esta transición fluida ayuda a prevenir futuras caídas y favorece la estabilidad a largo plazo. The New Jewish Home también ofrece un continuo completo de apoyo que incluye atención de enfermería especializada a largo plazo, atención domiciliaria y cuidado diurno para adultos. Sin importar el entorno, nuestra misión sigue siendo la misma: ayudar a los adultos mayores a vivir con propósito, seguridad y conexión.

La prevención de caídas no es un esfuerzo individual. Las familias, los cuidadores y las comunidades desempeñan un papel esencial, ya sea revisando posibles peligros, evaluando los medicamentos o simplemente brindando apoyo. Crear entornos más seguros implica realizar ajustes considerados y compasivos, y saber que, si ocurre una caída, la atención experta está cerca.

A medida que la población adulta mayor en Nueva York continúa creciendo, también lo hacen nuestras responsabilidades y nuestras oportunidades. Al combinar experiencia clínica con atención compasiva y estrategias prácticas de prevención, podemos reducir las caídas y apoyar un envejecimiento saludable. En The New Jewish Home, atendemos con orgullo a personas de todas las etnias, culturas y religiones, ofreciendo una atención compasiva y respetuosa, adaptada a cada individuo y a cada familia.