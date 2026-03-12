Menu
Salmón glaseado con miso y arroz blanco, una receta llena de sabor y equilibrio

© Bhofack2 | Dreamstime.com

El salmón glaseado con miso combina la suavidad del pescado con la intensidad del miso, creando un plato equilibrado, aromático y visualmente irresistible. Servido con arroz blanco y vegetales salteados, se convierte en una opción completa para una cena especial o una comida diferente entre semana.

El miso, una pasta fermentada tradicional japonesa elaborada a base de soya, aporta profundidad y ese característico sabor umami que realza cada bocado sin necesidad de muchos ingredientes.

Ingredientes

Para el salmón:

  • 4 lomos de salmón
  • 2 cucharadas de pasta de miso
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí

Para acompañar:

  • 2 tazas de arroz blanco cocido
  • 2 tazas de bok choy en trozos
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • Sal y pimienta al gusto
  • Ajonjolí tostado y cebollín picado para decorar

Preparación

  1. Mezcla el miso, miel, salsa de soya, jengibre, ajo y aceite de ajonjolí hasta integrar completamente.
  2. Unta el salmón con esta mezcla y deja reposar durante 15 minutos.
  3. Hornea a 200 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que el pescado esté jugoso y ligeramente caramelizado en la superficie.
  4. Saltea el bok choy en una sartén caliente con aceite durante 3 a 4 minutos.
  5. Sirve el salmón sobre el arroz blanco, acompaña con el bok choy y espolvorea ajonjolí y cebollín.

El resultado es un plato que equilibra lo dulce, lo salado y lo tostado, con una textura jugosa por dentro y ligeramente caramelizada por fuera. Sencillo, elegante y lleno de carácter.

El Especialito

