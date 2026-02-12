Trump llevará a juicio su demanda contra la BBC

La demanda Trump BBC avanzará hacia un juicio programado para febrero de 2027. Un juez federal en Florida rechazó la solicitud de la cadena británica para desestimar el caso. Además, la decisión mantiene viva la reclamación por 10.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense.

El juez Roy K. Altman, del Distrito Sur de Florida, determinó que el tribunal sí puede conocer la causa. Por eso, fijó un calendario de dos semanas a partir del 15 de febrero de 2027 para la celebración del juicio. También ordenó a las partes seleccionar mediadores en marzo y comenzar en septiembre el proceso de designación de expertos.

Trump presentó la demanda en diciembre pasado. Acusa a la BBC de editar de forma “engañosa y maliciosa” su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental emitido antes de las elecciones de noviembre de 2024. Según el mandatario, la edición unió fragmentos separados para sugerir que alentó a sus seguidores a marchar al Capitolio.

demanda Trump BBC y acusaciones de difamación

El documental, titulado “¿Trump: segunda oportunidad?”, se transmitió en el programa Panorama. El presidente sostiene que el montaje fue falso y difamatorio. Asimismo, reclama daños por difamación y por supuestas prácticas comerciales engañosas bajo la ley de Florida.

La BBC negó las acusaciones. En su intento de desestimación, argumentó que el tribunal carece de jurisdicción personal sobre la emisora. Además, afirmó que Trump no puede demostrar “malicia real”, requisito clave en casos de difamación que involucran a figuras públicas.

Impacto institucional

Aunque la cadena se disculpó por lo que calificó como un error, rechazó pagar indemnización. Por otra parte, aseguró que defenderá su postura en los tribunales.

La controversia generó consecuencias internas en la corporación británica. Altos directivos presentaron su dimisión tras la polémica. Finalmente, la demanda Trump BBC se encamina ahora hacia un juicio que podría tener repercusiones tanto mediáticas como políticas.