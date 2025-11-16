El horóscopo del domingo 16 de noviembre de 2025 llega con un cielo que equilibra el fuego y la profundidad. La Luna sigue en Sagitario, aportando claridad, optimismo y ganas de cerrar la semana con una visión más amplia. A la vez, el Sol y Venus en Escorpio sostienen emociones intensas y honestas, ideales para conversaciones profundas o decisiones personales que venías postergando. Mercurio retrógrado en Sagitario sugiere bajar la velocidad al hablar o planear, revisando antes de actuar. Es un día perfecto para integrar lo aprendido en la semana y preparar un inicio renovado.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

La Luna en Sagitario, tu aliada elemental, te anima a buscar espacios que te inspiren y te devuelvan energía. Este tránsito aviva la necesidad de explorar, ya sea mental o físicamente, y te hace ver con claridad un asunto que te tenía inquieto. El Sol en Escorpio te empuja a profundizar en temas económicos o emocionales que estabas evadiendo. Hoy recuperarás seguridad en ti mismo.

Afirmación: “Mi claridad me abre caminos de expansión.”

Números de la suerte: 3, 11, 19, 25, 30

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las emociones se mueven más de lo que te gustaría, pero es parte del proceso. La Luna en Sagitario ilumina tus temas internos, ayudándote a comprender un deseo o inquietud que llevas días analizando. El Sol y Venus en Escorpio, tu opuesto, ponen foco en tus relaciones más importantes y te invitan a negociar desde la honestidad. Terminas el día con una sensación de alivio y claridad afectiva.

Afirmación: “Me abro al cambio sin perder mi centro.”

Números de la suerte: 7, 14, 20, 26, 32

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Con la Luna en tu signo opuesto, las relaciones se convierten en el tema central del día. Puedes sentirte más reflexivo, buscando entender motivaciones ajenas sin caer en conclusiones rápidas. Mercurio retrógrado, tu regente, pide paciencia: escucha antes de responder. Venus en Escorpio favorece conversaciones sinceras que fortalecen vínculos. Hoy puedes cerrar una herida que venías cargando.

Afirmación: “Comprendo sin prisa, conecto sin miedo.”

Números de la suerte: 4, 9, 12, 18, 27

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

La Luna en Sagitario activa tu área de bienestar, motivándote a ordenar tu mente tanto como tu espacio. Quizás sientas necesidad de movimiento o naturaleza para despejarte. Venus y el Sol en Escorpio fortalecen tu vida emocional, dándote más confianza para expresar lo que sientes. Terminas el día con un equilibrio que hacía falta.

Afirmación: “Armonizo mi cuerpo, mi mente y mis emociones.”

Números de la suerte: 5, 10, 14, 21, 29

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Inspiración pura con la Luna en Sagitario, que aviva tu creatividad y tus ganas de disfrutar. Podrías reconectar con una pasión que habías dejado a medias. El Sol en Escorpio te orienta hacia el autocuidado y la intimidad emocional, algo que quizá no sueles priorizar. Hoy recuperas energía y claridad para proyectos personales.

Afirmación: “Mi creatividad fluye desde la alegría.”

Números de la suerte: 1, 6, 15, 22, 30

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Este domingo te invita a mirar hacia adentro. La Luna en Sagitario toca tus emociones más privadas y te ayuda a entender mejor un tema familiar o personal. Mercurio retrógrado, tu regente, pide suavidad al comunicar, sobre todo con seres queridos. Venus en Escorpio te da intuición para resolver tensiones. Cierras el día con una comprensión renovada de tus emociones.

Afirmación: “La claridad llega cuando escucho con calma.”

Números de la suerte: 3, 9, 14, 23, 31

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna en Sagitario ilumina tu comunicación, dándote ganas de expresar ideas con entusiasmo. Es ideal para escribir, conversar o aclarar malentendidos desde un lugar más sabio. Venus en Escorpio fortalece tus vínculos y te ayuda a comprender el valor real de tus esfuerzos. Terminas la semana con inspiración y convicción.

Afirmación: “Mis palabras construyen armonía y propósito.”

Números de la suerte: 2, 8, 16, 21, 27

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna en Sagitario pone tu atención en recursos, dinero y seguridad. Podrías tener una reflexión importante sobre cómo administras tu energía y tus prioridades. Con Venus y el Sol en tu signo, recuperas poder personal y claridad emocional. Hoy puedes tomar decisiones prácticas que te benefician a largo plazo.

Afirmación: “Valoro lo que soy, protejo lo que construyo.”

Números de la suerte: 4, 9, 12, 20, 28

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La Luna en tu signo amplifica tu brillo natural y te impulsa a actuar, pero con Mercurio retrógrado en tu signo también, el universo te dice: camina, pero revisa. Conecta con gente que te inspire, escribe ideas, planifica sin acelerarte. Venus en Escorpio te ayuda a integrar tu lado emocional sin perder tu optimismo. Hoy te sientes más tú que nunca.

Afirmación: “Mi fuego avanza con propósito y claridad.”

Números de la suerte: 1, 7, 14, 22, 33

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

La Luna en Sagitario te invita a descansar, pausar y escuchar lo que tus emociones intentan decirte. No ignores señales de cansancio. Venus en Escorpio refuerza tus lazos afectivos y te recuerda que también puedes apoyarte en otros. Hoy recapacitas sobre decisiones recientes y encuentras dirección.

Afirmación: “La calma fortalece mi camino.”

Números de la suerte: 3, 8, 15, 20, 30

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Se activa tu mundo social con la Luna en Sagitario, que te anima a reconectar con amistades o proyectos colectivos. Podrías recibir una propuesta inesperada que te motiva. Con Plutón directo en tu signo, estás reconstruyendo tu identidad con más fuerza. Cierra el día sintiendo apoyo y claridad sobre tu futuro.

Afirmación: “Mi comunidad impulsa mi evolución.”

Números de la suerte: 5, 11, 18, 24, 32

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en Sagitario ilumina tu zona profesional, dándote ánimo para retomar una meta ambiciosa. Saturno y Neptuno retrógrados en tu signo te invitan a madurar tus sueños sin abandonarlos. Venus en Escorpio te aporta una visión más profunda sobre quiénes te apoyan. Terminas la semana con claridad y confianza en tu propósito.

Afirmación: “Mi intuición se alinea con mi crecimiento.”

Números de la suerte: 4, 9, 14, 22, 29