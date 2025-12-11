El jueves 11 de diciembre, la energía se vuelve más mental, curiosa y comunicativa con el ingreso de la Luna en Géminis. Este tránsito nos invita a la dispersión productiva, el multi-tasking y el interés por la novedad. Sin embargo, la tensión con el Sol en Sagitario nos recuerda la necesidad de centrar la atención en lo esencial, evitando la superficialidad. Este es un día de grandes revelaciones personales y de alineación con propósitos de vida, especialmente para Leo y Virgo. La clave es equilibrar la curiosidad mental con la sabiduría profunda.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Es un momento perfecto para el autocuidado y la introspección. La agitación mental de la Luna en Géminis te invita a explorar tus intereses más profundos. No temas lo que puedas descubrir. Tómate tiempo para ti mismo, ya que el hallazgo de nuevas pasiones o talentos te brindará gran disfrute a medio plazo.

Afirmación: “Me dedico tiempo para la introspección, descubriendo pasiones que enriquecen mi vida.

Acontecimiento Astrológico: Luna en Géminis (Sector de la comunicación e ideas). Este tránsito estimula la curiosidad y la necesidad de expresar lo que está en tu mente y explorar nuevos conceptos.

Números de la Suerte: 1, 7, 14.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

En el trabajo, una decisión tuya beneficiará al colectivo. Mantén el enfoque ahora que la suerte comienza a sonreírte. La distracción podría ser tu peor enemigo. En el amor, enfrentarás una discusión con tu pareja que te obligará a elegir entre la fría razón o la calidez del corazón. La empatía te llevará más lejos.

Afirmación: “Mi enfoque trae prosperidad, y elijo el amor para resolver los conflictos.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en Libra (Regente del signo) en el sector de las rutinas. Este influjo te ayuda a mantener la armonía en el trabajo, pero la tensión puede surgir en el área de pareja (la balanza).

Números de la Suerte: 4, 6, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

La decisión de cuidar tu salud y controlar el peso te da una gran sensación de seguridad y bienestar. Con la Luna en tu signo, tu ánimo es alto y tu determinación para alcanzar tus objetivos es fuerte. Utiliza esta energía mental para planificar tus pasos con precisión.

Afirmación: “Mi mente y cuerpo están alineados, y mi determinación me lleva a alcanzar mis metas de bienestar.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Géminis. Este tránsito potencia tu energía mental, tu determinación y la facilidad para tomar decisiones que afecten positivamente tu imagen y bienestar.

Números de la Suerte: 5, 13, 21.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Te invadirá una repentina energía y motivación para enfocarte en tu hogar. La pereza se ha disipado, y después del trabajo, dedicarás tiempo y esfuerzo a arreglos y cambios domésticos. Canaliza esta energía de la Luna en Géminis hacia la mejora de tu nido.

Afirmación: “Mi hogar es mi refugio, y mi energía lo transforma en un lugar de paz y belleza.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Géminis en el sector de la finalización/reclusión. Este tránsito te da la energía mental para abordar proyectos que has postergado, especialmente los relacionados con el hogar.

Números de la Suerte: 4, 10, 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es crucial que te centres en lo esencial. El fuerte influjo astral de hoy te impulsa a un cambio de vida significativo. Se avecinan grandes oportunidades, aprendizaje y excelentes ideas para triunfar en cualquier aspecto de tu vida. Reconoce lo que es verdaderamente importante y enfoca tu poderosa voluntad en ello

Afirmación: “Me centro en mi esencia, atrayendo oportunidades y conocimiento para mi éxito rotundo.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono Sol en Sagitario – Luna en Géminis (Oportunidad). Este aspecto dinámico de aire y fuego promueve el pensamiento rápido, la conexión con otros y la suerte en la obtención de nuevas ideas

Números de la Suerte: 1, 3, 19.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

La armonía en tu relación de pareja es excepcional. Estás pasando por uno de los mejores momentos de entendimiento, caracterizado por una alta dosis de amor y sexualidad. Disfruta de esta oleada de energía positiva y conexión profunda.

Afirmación: “Mi relación se nutre de entendimiento y pasión, viviendo un amor pleno.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en Capricornio en el sector del romance (Energía física). Este tránsito aporta una energía poderosa y constructiva a tu vida amorosa y sexual.

Números de la Suerte: 6, 9, 15.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Tus méritos profesionales finalmente serán reconocidos, llenándote de orgullo y realización personal. En el ámbito sentimental, lo que deseabas profundamente se manifestará. Estás en una racha de buena fortuna. Disfruta de este período de cosechas.

Afirmación: “Mi esfuerzo es premiado, y la felicidad personal y profesional me rodea.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en Libra (Regente del signo) en aspecto armónico con la Luna en Géminis. Esto fomenta el reconocimiento social y las oportunidades románticas y de felicidad personal.

Números de la Suerte: 7, 22, 26.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu vida profesional y tus finanzas están estrechamente ligadas. Tendrás oportunidades significativas en ambas áreas, con nuevos caminos abriéndose en el mundo empresarial. El apoyo incondicional de tu pareja será clave en este proceso.

Afirmación: “Mis finanzas prosperan con las nuevas oportunidades, y mi pareja es mi mayor apoyo.”

Acontecimiento Astrológico: Plutón en Capricornio (Co-regente) en aspecto de poder con el Sol en Sagitario (Dinero). Esto indica oportunidades de transformación profunda en el ámbito financiero y empresarial.

Números de la Suerte: 9, 13, 18

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las preocupaciones por tu desempeño profesional te han agobiado. Aunque te resistas a compartirlo, necesitas verbalizar tu inquietud. Encontrarás el momento oportuno para hablar con una persona de confianza. La comunicación honesta te liberará de una carga pesada.



Afirmación: “Comparto mis inquietudes con confianza, liberando mi mente de la preocupación.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sagitario en tensión con la Luna en Géminis (Oposición). Esta oposición puede generar tensión mental y la necesidad de comunicar lo que te preocupa para encontrar un equilibrio.

Números de la Suerte: 3, 14, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Los trastornos intestinales podrían ser tu punto débil hoy, impidiéndote seguir tu ritmo habitual. El descanso es obligatorio. Acepta esta pausa forzada, ya que te brindará un necesario respiro para sentirte mejor tanto física como mentalmente.

Afirmación: “Escucho a mi cuerpo, priorizando el descanso para mi completa recuperación.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en tu signo (Exigencia física). La energía de Marte puede llevarte al exceso de trabajo, manifestándose en problemas físicos si no te detienes.

Números de la Suerte: 4, 8, 16.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Te frustrará ver que personas con menos experiencia son promovidas por su relación con la gerencia. Aunque sabes que tu puesto es por esfuerzo, esta situación te exige paciencia. Mantente enfocado en tu propio trabajo. Los verdaderos cambios y ascensos llegarán, pero no por la vía que esperabas.

Afirmación: “Mi mérito es incuestionable, y mi paciencia me asegura el éxito a largo plazo.”

Acontecimiento Astrológico: Saturno en Acuario (Regente tradicional). Este tránsito pone a prueba tu paciencia y te enseña la importancia de la estructura y la perseverancia a pesar de las injusticias.

Números de la Suerte: 4, 11, 22.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Te has levantado con una energía impresionante. Si el clima coopera, este día libre es ideal para la actividad física y el deporte. La fuerza está de tu lado. Es un excelente momento para contactar a amigos y compartir tu vitalidad

Afirmación: “Mi energía me impulsa a la acción y a la alegría compartida con mis amigos.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono Sol en Sagitario – Luna en Géminis (Oportunidad). Este aspecto dinámico te da el impulso físico y mental para socializar y disfrutar de la actividad.

Números de la Suerte: 9, 12, 15.