El insomnio crónico podría afectar la memoria en adultos mayores

El insomnio crónico y deterioro cognitivo podrían estar más relacionados de lo que se pensaba. Nuevas investigaciones sugieren que los adultos mayores que sufren dificultades persistentes para dormir muestran un peor rendimiento en pruebas de memoria, atención y velocidad mental.

El insomnio crónico se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño al menos tres noches por semana durante un periodo prolongado. En personas mayores, este trastorno es relativamente común y puede tener múltiples causas, desde estrés hasta cambios naturales en los ciclos del sueño.

Los investigadores que estudiaron la relación entre insomnio crónico y deterioro cognitivo observaron que la falta constante de descanso afecta la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información. El sueño cumple un papel esencial en la consolidación de la memoria y en la limpieza de sustancias de desecho que se acumulan en el cerebro durante el día.

Cuando el descanso nocturno es insuficiente o fragmentado, estos procesos pueden alterarse. Algunos científicos creen que el sueño interrumpido también puede influir en la inflamación del sistema nervioso y en la salud de los vasos sanguíneos del cerebro.

En estudios con adultos mayores, quienes reportaban insomnio persistente obtuvieron puntuaciones más bajas en evaluaciones cognitivas comparados con personas que dormían mejor. Las diferencias se observaron en tareas relacionadas con la memoria inmediata, la concentración y la rapidez para resolver problemas.

Sin embargo, los investigadores aclaran que el insomnio crónico y deterioro cognitivo no siempre implican una relación directa de causa y efecto. Otros factores como la depresión, enfermedades cardiovasculares y ciertos medicamentos también pueden influir en la calidad del sueño y en la función cerebral.

Los especialistas recomiendan prestar atención a los problemas de sueño en la tercera edad. Mantener horarios regulares, reducir el consumo de cafeína por la noche y limitar el uso de pantallas antes de dormir puede ayudar a mejorar el descanso.

Dormir bien es más que una cuestión de comodidad. Para el cerebro, el sueño funciona como un sistema de mantenimiento diario. Cuando ese proceso se interrumpe durante meses o años, las consecuencias pueden ir mucho más allá del cansancio matutino.