Un equipo científico internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias ha identificado una nueva supertierra HD 176986 orbitando una estrella situada a unos 91 años luz de la Tierra. El descubrimiento amplía a tres el número de planetas conocidos en ese sistema estelar.

La estrella HD 176986 es una enana naranja de tipo K. Se trata de un astro ligeramente más pequeño y frío que el Sol. Este tipo de estrellas se ha convertido en uno de los principales objetivos en la búsqueda de exoplanetas.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Astronomy and Astrophysics. Los investigadores explican que la detección fue posible gracias a campañas de observación prolongadas realizadas durante varios años.

Qué es una supertierra

Una supertierra HD 176986 pertenece a una categoría de planetas más grandes que la Tierra pero más pequeños que gigantes gaseosos como Neptuno. Estos mundos pueden tener masas varias veces superiores a la de nuestro planeta.

Los científicos todavía investigan si las supertierras son rocosas como la Tierra o si poseen atmósferas densas compuestas por gases y vapor.

Este tipo de planetas es muy común en la galaxia, aunque no existe ninguno en nuestro propio sistema solar.

Observaciones durante años

La detección del nuevo planeta fue posible gracias al seguimiento constante de la estrella durante largos periodos. Los astrónomos analizan pequeñas variaciones en el movimiento de la estrella provocadas por la gravedad de los planetas que la orbitan.

Este método, conocido como velocidad radial, permite descubrir mundos que no pueden verse directamente con telescopios.

La supertierra HD 176986 confirma la importancia de las observaciones a largo plazo para identificar planetas pequeños o con órbitas más amplias.

Un sistema cada vez más interesante

Con este descubrimiento, el sistema HD 176986 cuenta ahora con tres planetas conocidos. Los científicos continúan estudiando sus características para entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios alrededor de estrellas similares al Sol.

Cada nuevo hallazgo acerca a los astrónomos a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Saber si existen otros mundos capaces de albergar vida en algún rincón de la galaxia.