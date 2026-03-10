El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó a la mujer arrestada por presuntamente disparar contra la casa de Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.

La sospechosa fue identificada como Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida. Permanece detenida en Los Ángeles con una fianza fijada en 10 millones de dólares, según reportes de NBC.

Disparos contra la casa de Rihanna

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 13:21 hora local, cuando Ortiz presuntamente se acercó a la propiedad a bordo de un Tesla blanco y abrió fuego con un rifle tipo AR-15.

Según las autoridades, se realizaron alrededor de diez disparos, de los cuales al menos cuatro impactaron la vivienda de la artista.

La mansión, adquirida por Rihanna en 2021 por 13,8 millones de dólares, tiene cinco dormitorios y siete baños y está ubicada en una zona donde también viven celebridades como Mariah Carey, Madonna y Paul McCartney.

Screenshot

Rihanna y su familia estaban dentro

En el momento del ataque, Rihanna, A$AP Rocky y sus hijos se encontraban en la vivienda, pero ninguno resultó herido.

Vecinos afirmaron que escucharon varios disparos en el área, un barrio conocido por ser muy tranquilo.

Fuentes cercanas a la cantante dijeron a medios estadounidenses que la artista escuchó los disparos y al principio no entendía qué estaba ocurriendo.

Un allegado indicó que el incidente fue “aterrador” para la cantante, aunque está agradecida de que nadie haya resultado herido.

Después del ataque, Rihanna ha tomado medidas adicionales de seguridad y habría reprogramado al menos una sesión de fotos.

Videos extraños en redes sociales

Antes del tiroteo, Ortiz había publicado una serie de videos y mensajes erráticos en redes sociales en los que mencionaba a Rihanna.

En algunos de los clips, la mujer afirmaba que la cantante “estaba celosa” de ella, “le robaba ideas” y practicaba brujería, acusaciones que no tienen ninguna evidencia.

Las publicaciones también incluían comentarios hostiles hacia otras celebridades, entre ellas Cardi B y Kim Kardashian.

En uno de sus mensajes incluso etiquetó directamente la cuenta de Rihanna en redes sociales.

Antecedentes y problemas legales

Registros judiciales indican que Ortiz tuvo problemas legales en el pasado.

En 2023 fue arrestada en Florida por violencia doméstica tras un incidente con su exmarido frente a su hija. Según el informe policial, la mujer fue identificada como la agresora principal del altercado.

También fue detenida posteriormente por violar condiciones de libertad provisional y había sido citada por conducción imprudente en 2021.

Además, en 2025 presentó una petición judicial contra la empresa Live Nation y la ciudad de Orlando para intentar bloquear un concierto de Billie Eilish.

No es el primer incidente en la casa de Rihanna

Esta no es la primera vez que la cantante enfrenta un susto en su residencia.

En 2018, un hombre fue arrestado después de entrar ilegalmente en su casa en Hollywood Hills y permanecer dentro durante unas 12 horas.

El intruso fue acusado de acoso y recibió una orden judicial que le prohíbe acercarse a la artista durante diez años.

La investigación del tiroteo contra la casa de Rihanna continúa mientras las autoridades tratan de determinar el motivo exacto del ataque.