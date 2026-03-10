Estados Unidos advirtió que la ofensiva militar contra Irán alcanzará uno de sus momentos más intensos desde el inicio de la guerra.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que este martes será el día con mayor número de ataques dentro del territorio iraní desde que comenzó la operación militar.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, declaró Hegseth durante una rueda de prensa en el Pentágono.

Bombardeos en Irán aumentan la presión militar

Según el Pentágono, la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, bajo la operación llamada Furia Épica, ya ha alcanzado más de 5.000 objetivos dentro de Irán.

Las autoridades militares aseguran que estos ataques han debilitado significativamente la capacidad de respuesta del país.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, indicó que los ataques con misiles balísticos desde Irán han disminuido cerca de un 90 % desde el inicio de la operación.

También señaló que el uso de drones de ataque unidireccional por parte de Irán se ha reducido en aproximadamente un 83 %.

Objetivo: industria militar iraní

El mando militar estadounidense explicó que la ofensiva ahora se concentra en el complejo militar e industrial iraní.

Entre los principales objetivos se encuentran fábricas que producen drones kamikaze, con el objetivo de reducir la capacidad militar autónoma del país.

Caine añadió que las fuerzas estadounidenses continúan utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones iraníes en la región.

Advertencia al nuevo líder iraní

Durante la conferencia, Hegseth evitó comentar sobre informes que sugieren que Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido líder supremo Alí Jameneí, habría resultado herido.

Sin embargo, advirtió que el nuevo liderazgo iraní debería tomar en serio las advertencias del presidente Donald Trump sobre el desarrollo de armas nucleares.

“Nos encontramos en una posición muy sólida”, afirmó el jefe del Pentágono.

Un conflicto que podría prolongarse

Aunque la ofensiva avanza rápidamente, Hegseth evitó precisar cuánto tiempo podrían continuar los ataques.

La semana pasada, tanto Trump como el propio secretario de Defensa indicaron que la guerra podría durar entre tres y ocho semanas.

Hasta ahora, los bombardeos han provocado cientos de muertes en Irán, incluidos civiles y niños.

Por otro lado, al menos siete militares estadounidenses han muerto en ataques iraníes desde el inicio del conflicto.