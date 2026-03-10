Menu
Hamburguesas de lentejas, doradas por fuera y llenas de carácter

© Peteer | Dreamstime.com

No todas las hamburguesas necesitan carne para sentirse completas. Las hamburguesas de lentejas tienen algo distinto: una textura firme que se quiebra apenas al morder y un sabor profundo que no depende de imitaciones. Son otra categoría, con identidad propia.

Cuando están bien hechas, no son pastosas ni blandas. Tienen una corteza dorada, interior suave y especias que se integran sin dominar. Funcionan en pan con semillas, acompañadas de yogur con hierbas, tomate fresco y hojas verdes crujientes.

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas y escurridas
  • 1/2 cebolla picada fina
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 zanahoria rallada
  • 1/2 taza de pan rallado
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite

Para servir

  • Pan para hamburguesa
  • Rodajas de tomate
  • Hojas de lechuga
  • Yogur natural mezclado con hierbas frescas y ajo

Preparación

  1. Tritura ligeramente las lentejas con un tenedor o procesador. No deben quedar completamente hechas puré.
  2. Añade la cebolla, el ajo y la zanahoria. Mezcla bien.
  3. Incorpora el pan rallado, el huevo y las especias. Ajusta sal y pimienta.
  4. Forma discos firmes con la mezcla.
  5. Calienta el aceite en una sartén y cocina las hamburguesas a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados.
  6. Sirve en pan tostado con tomate, lechuga y una cucharada de yogur con hierbas.

Consejos útiles

  • Si la mezcla está demasiado húmeda, añade un poco más de pan rallado.
  • Deja reposar la mezcla 20 minutos antes de formar las hamburguesas para que tome consistencia.
  • Cocina a fuego medio, no alto, para que se doren sin quemarse.
  • También pueden hornearse a 200 °C hasta que estén firmes.

Las hamburguesas de lentejas se sirven calientes, con la superficie ligeramente crujiente y el interior suave. Son una alternativa que no intenta reemplazar nada, sino ofrecer algo distinto y satisfactorio por sí mismo.

