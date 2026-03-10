No todas las hamburguesas necesitan carne para sentirse completas. Las hamburguesas de lentejas tienen algo distinto: una textura firme que se quiebra apenas al morder y un sabor profundo que no depende de imitaciones. Son otra categoría, con identidad propia.
Cuando están bien hechas, no son pastosas ni blandas. Tienen una corteza dorada, interior suave y especias que se integran sin dominar. Funcionan en pan con semillas, acompañadas de yogur con hierbas, tomate fresco y hojas verdes crujientes.
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas cocidas y escurridas
- 1/2 cebolla picada fina
- 1 diente de ajo picado
- 1 zanahoria rallada
- 1/2 taza de pan rallado
- 1 huevo
- 1 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite
Para servir
- Pan para hamburguesa
- Rodajas de tomate
- Hojas de lechuga
- Yogur natural mezclado con hierbas frescas y ajo
Preparación
- Tritura ligeramente las lentejas con un tenedor o procesador. No deben quedar completamente hechas puré.
- Añade la cebolla, el ajo y la zanahoria. Mezcla bien.
- Incorpora el pan rallado, el huevo y las especias. Ajusta sal y pimienta.
- Forma discos firmes con la mezcla.
- Calienta el aceite en una sartén y cocina las hamburguesas a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados.
- Sirve en pan tostado con tomate, lechuga y una cucharada de yogur con hierbas.
Consejos útiles
- Si la mezcla está demasiado húmeda, añade un poco más de pan rallado.
- Deja reposar la mezcla 20 minutos antes de formar las hamburguesas para que tome consistencia.
- Cocina a fuego medio, no alto, para que se doren sin quemarse.
- También pueden hornearse a 200 °C hasta que estén firmes.
Las hamburguesas de lentejas se sirven calientes, con la superficie ligeramente crujiente y el interior suave. Son una alternativa que no intenta reemplazar nada, sino ofrecer algo distinto y satisfactorio por sí mismo.