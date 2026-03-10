No todas las hamburguesas necesitan carne para sentirse completas. Las hamburguesas de lentejas tienen algo distinto: una textura firme que se quiebra apenas al morder y un sabor profundo que no depende de imitaciones. Son otra categoría, con identidad propia.

Cuando están bien hechas, no son pastosas ni blandas. Tienen una corteza dorada, interior suave y especias que se integran sin dominar. Funcionan en pan con semillas, acompañadas de yogur con hierbas, tomate fresco y hojas verdes crujientes.

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas y escurridas

1/2 cebolla picada fina

1 diente de ajo picado

1 zanahoria rallada

1/2 taza de pan rallado

1 huevo

1 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite

Para servir

Pan para hamburguesa

Rodajas de tomate

Hojas de lechuga

Yogur natural mezclado con hierbas frescas y ajo

Preparación

Tritura ligeramente las lentejas con un tenedor o procesador. No deben quedar completamente hechas puré. Añade la cebolla, el ajo y la zanahoria. Mezcla bien. Incorpora el pan rallado, el huevo y las especias. Ajusta sal y pimienta. Forma discos firmes con la mezcla. Calienta el aceite en una sartén y cocina las hamburguesas a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados. Sirve en pan tostado con tomate, lechuga y una cucharada de yogur con hierbas.

Consejos útiles

Si la mezcla está demasiado húmeda, añade un poco más de pan rallado.

Deja reposar la mezcla 20 minutos antes de formar las hamburguesas para que tome consistencia.

Cocina a fuego medio, no alto, para que se doren sin quemarse.

También pueden hornearse a 200 °C hasta que estén firmes.

Las hamburguesas de lentejas se sirven calientes, con la superficie ligeramente crujiente y el interior suave. Son una alternativa que no intenta reemplazar nada, sino ofrecer algo distinto y satisfactorio por sí mismo.