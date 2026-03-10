El senador republicano Lindsey Graham pidió que Estados Unidos retire sus bases militares en España después de que el Gobierno español rechazara apoyar la ofensiva militar contra Irán.

Durante una entrevista en la cadena Fox News, el legislador afirmó que tanto las bases aéreas como los aviones estadounidenses deberían abandonar territorio español.

“Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España”, declaró Graham, senador por Carolina del Sur.

Bases de EE.UU. en España bajo debate

Graham sostuvo que los aviones de Estados Unidos y de sus aliados deberían trasladarse fuera del país porque, según su criterio, España se ha opuesto a participar en el conflicto.

El senador hizo estas declaraciones mientras analizaba los primeros diez días de la campaña militar estadounidense contra Irán.

La controversia surge después de que el Gobierno español negara el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones militares dirigidas contra Teherán.

Advertencias desde la Casa Blanca

La semana pasada, el presidente Donald Trump también criticó la postura del Gobierno español.

Trump amenazó con suspender el comercio con España e incluso imponer un embargo comercial tras la negativa del país a permitir el uso de sus bases militares para la ofensiva.

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, afirmó el mandatario.

Respuesta del Gobierno español

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó la ofensiva militar contra Irán como un “error” que podría tener consecuencias graves.

España mantiene una postura crítica frente a la operación militar liderada por Estados Unidos en Oriente Medio.

Importancia estratégica de las bases

España alberga varias instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos y la OTAN dentro de su estructura de defensa en el Mediterráneo.

Entre las más importantes destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón.

Ambas instalaciones funcionan como puntos clave para operaciones militares, logísticas y despliegues rápidos de la Alianza Atlántica en Europa, África y Oriente Medio.

El debate sobre el futuro de las bases de EE.UU. en España se produce en medio de la creciente tensión internacional generada por el conflicto con Irán.