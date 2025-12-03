El operativo Catahoula Crunch marcó este miércoles un nuevo capítulo en la estrategia migratoria del país. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio de esta acción en Nueva Orleans como parte del aumento de despliegues federales en ciudades gobernadas por demócratas. El operativo Catahoula Crunch se enfocará en detener a migrantes de Centroamérica y México, especialmente aquellos con historial criminal según la postura oficial.

La dependencia no detalló qué agencias participarán en la operación. Sin embargo, medios locales reportaron la inminente llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, una medida similar a la aplicada el mes pasado en Carolina del Norte durante el operativo Charlotte’s Web, cuando se detuvo a 200 personas. La agencia insistió en que este tipo de acciones busca detener a migrantes que, según sus informes, quedaron libres debido a políticas catalogadas como santuario.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, afirmó en un comunicado que estas políticas ponen en riesgo a las comunidades. La funcionaria aseguró que los agentes deben asumir riesgos adicionales para detener a personas que, según sus palabras, no debieron haber sido liberadas. La presentación oficial incluyó imágenes de migrantes de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam.

El despliegue ha generado preocupación en Luisiana, un estado donde viven cerca de 223.000 inmigrantes. Uno de cada cinco es originario de Honduras y una proporción importante proviene de México, según datos del American Immigration Council. En ese contexto, varios restaurantes y negocios latinos anunciaron cierres temporales por temor a redadas que afecten a trabajadores y clientes.

Organizaciones de defensa de inmigrantes han cuestionado la estrategia del gobierno federal. Todd Schulte, presidente de FWD, expresó en redes sociales su rechazo al operativo. Señaló que la ciudad enfrentará un clima de tensión que afecta a personas que merecen dignidad y un proceso justo para regularizar su situación.

El operativo también refleja la expansión de acciones migratorias de la Administración de Donald Trump en ciudades dirigidas por demócratas. La actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dejará el cargo en 2026 a Helena Moreno, nacida en México, quien ya había manifestado su preocupación por estas acciones.

El presidente anunció además el futuro envío de la Guardia Nacional a Nueva Orleans, meses después de que el gobernador Jeff Landry solicitara apoyo federal para enfrentar el crimen. Esta expansión de operativos busca replicar lo ocurrido en Los Ángeles en junio y en Chicago en septiembre, donde las redadas provocaron protestas ciudadanas.