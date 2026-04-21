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Más de 100 incendios golpean Florida en plena sequía extrema

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Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NWSMiami de la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) que muestra un incendio forestal en Naples, Florida (EE.UU.). Un incendio forestal se mantiene activo en el condado de Collier, en el suroeste de Florida, con una extensión de 141,6 hectáreas (350 acres) y un nivel de contención del 15 %, según informó el Departamento de Agricultura de Florida.EFE/ @NWSMiami

Florida enfrenta una situación crítica con más de 100 incendios forestales activos en medio de una sequía catalogada como extrema y excepcional en gran parte del estado.

Las autoridades han emitido alertas por condiciones peligrosas mientras el fuego sigue expandiéndose.

Incendios Florida sequía agravan la emergencia

El Servicio Forestal de Florida reportó 114 incendios, de los cuales cerca de 50 permanecen activos sin control.

En total, las llamas han afectado casi 14.000 acres, concentrándose principalmente en el norte del estado y en el Panhandle, una región especialmente vulnerable por sus condiciones climáticas.

Ciudades como Jacksonville y Gainesville figuran entre las zonas más impactadas.

Alertas por condiciones peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre un “peligro crítico de incendios” en el noreste de Florida y un riesgo elevado en el resto del territorio.

La combinación de baja humedad, altas temperaturas y vientos está creando un escenario ideal para que el fuego se propague con rapidez.

Las autoridades también anticipan que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas.

Impacto en el transporte y la vida diaria

Los incendios ya han comenzado a afectar servicios clave.

Amtrak suspendió el servicio ferroviario entre Jacksonville y Miami debido al fuego en las vías y a las labores de emergencia.

Esto interrumpe una ruta importante que conecta el sur de Florida con ciudades como Nueva York.

Sequía generalizada y riesgo creciente

Más del 92 por ciento del estado se encuentra bajo algún nivel de sequía severa, extrema o excepcional.

En varias zonas, incluyendo Miami, ya hay alertas por escasez de agua, y decenas de condados han prohibido fogatas para evitar nuevos focos de incendio.

La situación no es aislada.

En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado más de 20.000 incendios forestales, que han arrasado una superficie mucho mayor que en el mismo periodo del año anterior.

Cuando casi todo el estado está seco como papel… solo hace falta una chispa. Y claramente, ya hubo demasiadas.

El Especialito

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