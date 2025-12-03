Bad Bunny en Spotify volvió a colocarse en el punto más alto de la música mundial. El artista puertorriqueño recuperó el título del más escuchado del año en la plataforma, según el informe global publicado este miércoles con los resultados de 2025. Su regreso al primer puesto marca otro capítulo en su presencia dominante dentro del streaming.

El nuevo liderazgo de Bad Bunny en Spotify se apoya en el impacto de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Este proyecto se convirtió en el disco más reproducido del planeta en 2025 y reforzó su alcance masivo. El logro también representa un retorno al trono que había ocupado entre 2020 y 2022, antes de que Taylor Swift liderara el listado durante dos años consecutivos.

En el balance anual, Bad Bunny acumuló 19.800 millones de reproducciones. Swift aparece justo detrás gracias al impulso de su lanzamiento The Life Of A Showgirl. En la tercera posición se ubicó The Weeknd, seguido por Drake. Billie Eilish completó el grupo de los cinco más escuchados del mundo.

La canción que encabezó las preferencias del público global fue Die With A Smile, interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars. El tema superó los 1.700 millones de reproducciones y marcó la pauta para el resto del ranking musical. Después se situaron Birds of a feather de Billie Eilish, APT. de ROSÉ y Bruno Mars, Ordinary de Alex Warren y la canción que da nombre al último álbum de Bad Bunny.

En cuanto a los álbumes más exitosos, el disco del puertorriqueño volvió a destacar con claridad. La segunda posición fue para la banda sonora de la cinta animada KPop Demon Hunters, un fenómeno inesperado en las listas internacionales. El tercer lugar quedó en manos del proyecto Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish, publicado originalmente el año anterior.

El dominio de Bad Bunny en Spotify confirma su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación musical, incluso en un año lleno de lanzamientos de alto perfil. Su presencia vuelve a reflejar un nivel de conexión con el público difícil de replicar en la industria actual.