Tatuajes electrónicos revolucionan salud

Los tatuajes electrónicos están abriendo nuevas posibilidades para la medicina y la tecnología portátil. Estos dispositivos ultrafinos se colocan sobre la piel como un tatuaje temporal y pueden medir diferentes señales del cuerpo humano.

Investigadores de diversas universidades trabajan en el desarrollo de estos sensores inteligentes. Además, los dispositivos permiten registrar información sobre la actividad muscular, las emociones o incluso el nivel de alcohol en sangre.

Uno de los ejemplos más llamativos proviene de la Universidad de Tel Aviv. Allí, la profesora Yael Hanein desarrolló un tatuaje electrónico capaz de analizar las expresiones faciales. De este modo, los sensores pueden identificar cambios en la actividad muscular vinculados a las emociones.

Mientras tanto, científicos de la Universidad de California en San Diego crearon otro tatuaje electrónico con una función distinta. En este caso, el dispositivo permite medir el nivel de alcohol en sangre sin necesidad de realizar pruebas invasivas.

Tatuajes electrónicos con múltiples aplicaciones

Los tatuajes electrónicos también se están utilizando para estudiar el entorno. Un sensor desarrollado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah detecta estímulos externos como presión, temperatura, acidez o humedad.

Asimismo, otros proyectos buscan convertir la piel en una interfaz interactiva. El sistema conocido como iSkin utiliza adhesivos de silicona con sensores de presión que permiten controlar dispositivos móviles directamente desde la piel.

Por ejemplo, los sensores pueden utilizarse para manejar un teléfono inteligente o incluso para crear superficies táctiles sobre el cuerpo. En algunos experimentos, los investigadores los han usado como si fueran un pentagrama para reproducir música mediante el tacto.

Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Microsoft Research han desarrollado interfaces epidérmicas basadas en láminas ultrafinas. Estos dispositivos funcionan como controles táctiles que se adhieren temporalmente a la piel.

Algunos de estos tatuajes electrónicos adoptan incluso la forma de joyas tecnológicas. Aunque parecen simples adornos, en realidad incorporan circuitos que permiten interactuar con dispositivos digitales.

Finalmente, los expertos consideran que esta tecnología podría transformar la relación entre el cuerpo humano y la electrónica. Con el avance de los sensores flexibles, los tatuajes electrónicos podrían convertirse en herramientas habituales para la salud, la investigación científica y la interacción digital.