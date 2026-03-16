 Precio petróleo cae pese a tensión Ormuz

El precio petróleo registró una fuerte caída este lunes en los mercados internacionales. El crudo intermedio de Texas (WTI) descendía un 4,39 % y se situaba en 94,38 dólares por barril.

La caída ocurre pese a la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio energético mundial. Este paso marítimo fue bloqueado por Irán después de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel.

Además, este lunes se cumplen 17 días desde que ambos países bombardearon territorio iraní. A partir de ese momento, el conflicto se extendió a otras zonas de la región donde Washington mantiene bases militares.

El precio petróleo había cerrado el viernes en 98,71 dólares por barril. Durante la semana pasada, el mercado mostró fuertes oscilaciones, aunque el crudo mantuvo una tendencia general al alza.

Sin embargo, la situación cambió tras la decisión del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí. El dirigente ordenó mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una medida que incrementó la incertidumbre en los mercados.

Precio petróleo y tensión en Ormuz

El estrecho de Ormuz es una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo. Por eso cualquier interrupción genera preocupación inmediata en la economía global.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a los aliados occidentales. Según declaró, la OTAN enfrentará un futuro complicado si los países miembros no colaboran para garantizar el paso de los buques por la zona.

Por otra parte, la Unión Europea ofreció una postura diferente. La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, explicó que el estrecho de Ormuz no está dentro del ámbito de actuación de la OTAN.

Asimismo, señaló que la Unión Europea está trabajando con Naciones Unidas para estudiar alternativas que permitan mantener abierta la navegación en ese corredor marítimo.

Ante el riesgo de una crisis energética, Estados Unidos adoptó otras medidas para estabilizar el mercado. Entre ellas se incluye permitir que varios países compren petróleo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar.

Además, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía liberaron 400 millones de barriles de petróleo al mercado. Se trata de la mayor intervención de este tipo registrada hasta ahora.

Finalmente, los analistas consideran que el precio petróleo seguirá mostrando volatilidad mientras continúe la incertidumbre en Oriente Medio y persista el bloqueo del estrecho de Ormuz.