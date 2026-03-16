Clásico mundial: EE.UU. vence a Dominicana

El clásico mundial de béisbol vivió una de sus noches más intensas con la victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana por 2-1 en Miami. El triunfo coloca al equipo estadounidense en la final del torneo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Venezuela e Italia.

El partido fue tan cerrado como muchos esperaban desde el inicio del campeonato. Ambas selecciones llegaron con plantillas llenas de estrellas de las Grandes Ligas. Sin embargo, el duelo terminó decidiéndose por pequeños detalles en el montículo, la defensa y dos batazos decisivos.

República Dominicana tomó ventaja temprano gracias al poder de Junior Caminero. El joven tercera base conectó un cuadrangular solitario en la segunda entrada que encendió a la afición dominicana presente en el estadio. Ese batazo fue su tercer jonrón del torneo y puso presión inmediata sobre el equipo estadounidense.

Clásico mundial marcado por pitcheo y defensa

El clásico mundial cambió de rumbo en la cuarta entrada. Gunnar Henderson conectó un jonrón que empató el encuentro y devolvió la energía al conjunto estadounidense. Poco después, Roman Anthony también desapareció la pelota para colocar a Estados Unidos al frente en el marcador.

Mientras tanto, el abridor Paul Skenes sostuvo el partido frente a una de las alineaciones más peligrosas del torneo. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional permitió solo una carrera en cuatro entradas y un tercio de trabajo.

Además, el encuentro estuvo lleno de jugadas defensivas decisivas. Aaron Judge protagonizó un momento clave al retirar a Fernando Tatis Jr. cuando intentaba avanzar de primera a tercera base. Asimismo, el campocorto Bobby Witt Jr. realizó varias intervenciones espectaculares que evitaron que la ofensiva dominicana generara más peligro.

Por otra parte, el bullpen estadounidense resistió la presión en los innings finales. Cada lanzamiento aumentó la tensión en el estadio mientras la selección dominicana intentaba empatar el juego.

Finalmente, el partido terminó con una jugada polémica. El cerrador Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo para cerrar el encuentro. El árbitro cantó el tercer strike en un slider que parecía quedar por debajo de la zona.

Sin embargo, las repeticiones posteriores generaron debate entre jugadores y aficionados, ya que el lanzamiento parecía bola. A pesar de la controversia, la decisión se mantuvo y Estados Unidos aseguró su pase a la final.

De este modo, el clásico mundial dejó un duelo cargado de emoción, talento y también polémica en su desenlace.