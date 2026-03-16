Menu
Home/Deportes/Clásico mundial: EE.UU. vence a Dominicana

Clásico mundial: EE.UU. vence a Dominicana

Facebook
Twitter
Pinterest
Junior Caminero del Republica Dominicana. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El clásico mundial de béisbol vivió una de sus noches más intensas con la victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana por 2-1 en Miami. El triunfo coloca al equipo estadounidense en la final del torneo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Venezuela e Italia.

El partido fue tan cerrado como muchos esperaban desde el inicio del campeonato. Ambas selecciones llegaron con plantillas llenas de estrellas de las Grandes Ligas. Sin embargo, el duelo terminó decidiéndose por pequeños detalles en el montículo, la defensa y dos batazos decisivos.

República Dominicana tomó ventaja temprano gracias al poder de Junior Caminero. El joven tercera base conectó un cuadrangular solitario en la segunda entrada que encendió a la afición dominicana presente en el estadio. Ese batazo fue su tercer jonrón del torneo y puso presión inmediata sobre el equipo estadounidense.

Clásico mundial marcado por pitcheo y defensa

El clásico mundial cambió de rumbo en la cuarta entrada. Gunnar Henderson conectó un jonrón que empató el encuentro y devolvió la energía al conjunto estadounidense. Poco después, Roman Anthony también desapareció la pelota para colocar a Estados Unidos al frente en el marcador.

Mientras tanto, el abridor Paul Skenes sostuvo el partido frente a una de las alineaciones más peligrosas del torneo. El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional permitió solo una carrera en cuatro entradas y un tercio de trabajo.

Además, el encuentro estuvo lleno de jugadas defensivas decisivas. Aaron Judge protagonizó un momento clave al retirar a Fernando Tatis Jr. cuando intentaba avanzar de primera a tercera base. Asimismo, el campocorto Bobby Witt Jr. realizó varias intervenciones espectaculares que evitaron que la ofensiva dominicana generara más peligro.

Por otra parte, el bullpen estadounidense resistió la presión en los innings finales. Cada lanzamiento aumentó la tensión en el estadio mientras la selección dominicana intentaba empatar el juego.

Finalmente, el partido terminó con una jugada polémica. El cerrador Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo para cerrar el encuentro. El árbitro cantó el tercer strike en un slider que parecía quedar por debajo de la zona.

Sin embargo, las repeticiones posteriores generaron debate entre jugadores y aficionados, ya que el lanzamiento parecía bola. A pesar de la controversia, la decisión se mantuvo y Estados Unidos aseguró su pase a la final.

De este modo, el clásico mundial dejó un duelo cargado de emoción, talento y también polémica en su desenlace.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Estados Unidos presenta camiseta Mundial 2026
March 16, 9:00 AM
By
Deportes
Anthony Edwards firma 42 puntos y lidera triunfo de Timberwolves en la NBA
March 14, 8:15 AM
By
Deportes
Arrancan hoy los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol
March 13, 10:00 AM
By
Deportes
Mbappé muestra avances en su recuperación y apunta al duelo ante el Manchester City
March 13, 8:00 AM
By
Deportes
República Dominicana vence a Venezuela y gana el grupo D del Clásico Mundial
March 12, 7:30 AM
By
Deportes
Italia aplasta a México y avanza líder en el Clásico Mundial
March 12, 7:00 AM
By
Deportes
Clásico Mundial de Béisbol 2026: Latinoamérica busca dominar mientras se definen los últimos boletos a cuartos de final
March 11, 2:04 PM
By
Deportes
Pavel Pardo: “El partido clave para México será el debut ante Sudáfrica”
March 11, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *