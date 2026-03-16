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ONU alerta sobre auge del fraude online global

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El Director Ejecutivo en funciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), John Brandolino inaugura este lunes sobre la Cumbre Global contra el Fraude organizada por organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y INTERPOL en el Centro Internacional de Viena. EFE/Núria Morchón

El fraude online se ha convertido en una amenaza creciente para gobiernos, empresas y ciudadanos en todo el mundo. Así lo advirtió este lunes la Organización de las Naciones Unidas durante la apertura de una cumbre internacional dedicada a combatir este delito.

El encuentro, llamado Cumbre Global contra el Fraude, se celebra en Viena durante dos días. La reunión está organizada por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito junto con Interpol. Además, participan representantes gubernamentales, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según explicó John Brandolino, director interino de la ONUDD, el fraude online actual es mucho más complejo que en el pasado. Hoy las estafas se ejecutan mediante redes organizadas que operan en varios países al mismo tiempo.

Además, los delincuentes pueden cometer el delito desde un territorio, engañar a víctimas en otro y almacenar las pruebas digitales en una tercera jurisdicción. Por eso las autoridades enfrentan dificultades para investigar y perseguir estos casos.

Fraude online y nuevas tecnologías

La expansión del fraude online también está vinculada al avance tecnológico. Mientras tanto, los estafadores utilizan herramientas digitales que les permiten actuar a escala global.

Según datos de Interpol, entre 2024 y 2025 las notificaciones relacionadas con fraude aumentaron un 54 %. Este crecimiento refleja la rapidez con la que evolucionan las redes criminales.

Asimismo, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, advirtió que los delincuentes están aprovechando tecnologías avanzadas. Entre ellas destaca la inteligencia artificial, utilizada para mejorar los métodos de engaño.

Hoy las víctimas no solo reciben correos electrónicos o llamadas telefónicas fraudulentas. Sin embargo, también pueden ser contactadas mediante videos manipulados o mensajes de voz falsos que imitan a familiares o conocidos.

La velocidad con la que surgen estas tácticas preocupa a las autoridades internacionales. Por eso Urquiza insistió en que ningún país puede combatir el fraude online de forma aislada.

Por otra parte, David Hanson, ministro de Estado del Ministerio del Interior del Reino Unido, señaló que es necesario eliminar obstáculos en el intercambio de información entre países.

Según explicó, detrás de cada caso existe un impacto humano profundo. Muchas personas pierden sus ahorros, mientras que algunas empresas terminan en bancarrota.

Finalmente, los participantes de la cumbre coincidieron en que la cooperación internacional es clave. Solo mediante acciones coordinadas será posible frenar el crecimiento del fraude online en el mundo.

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