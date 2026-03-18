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Wrap de carne estilo kebab con especias y salsa cremosa de yogur

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© Waqar Hussain | Dreamstime.com

Este es uno de esos platos que parecen simples, pero todo depende de cómo sazones la carne y cómo equilibres los frescos con lo caliente. La clave aquí es que la carne tenga carácter y que el relleno no la opaque.

Ingredientes

Para la carne

  • 1 lb de carne molida de res
  • 2 dientes de ajo bien picados
  • 1/4 taza de cebolla morada picada fina
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1/2 cucharadita de orégano seco
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para armar

  • 4 tortillas grandes o pan tipo árabe
  • 1 taza de lechuga picada
  • 1 tomate en rodajas
  • 1/4 taza de cebolla morada en tiras finas
  • Perejil fresco picado
  • Papas fritas al lado, opcional

Para la salsa

  • 1/2 taza de yogur natural
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio.
  2. Añade la cebolla y el ajo. Cocina hasta que estén suaves y fragantes.
  3. Incorpora la carne molida y desmenúzala con una cuchara.
  4. Agrega las especias, la sal y la pimienta. Cocina hasta que la carne esté bien dorada y sin exceso de líquido. Debe quedar jugosa, no seca.

Mientras tanto, mezcla todos los ingredientes de la salsa en un tazón pequeño y ajusta sal y limón según tu gusto.

Para armar, coloca una porción generosa de carne caliente sobre la tortilla. Añade lechuga, tomate, cebolla y perejil. Agrega la salsa y enrolla firmemente.

Si quieres que quede más crujiente, dóralo ligeramente en una sartén limpia por ambos lados antes de servir.

Consejo

Si prefieres una textura más auténtica tipo kebab tradicional, puedes mezclar la carne con un poco de pan rallado y formar un cilindro compacto antes de cocinarla y luego cortarla en tiras.

Nada complicado. Solo buena sazón y equilibrio.

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