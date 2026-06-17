Un tomate maduro puede sostener un plato entero cuando se le trata con respeto. En la ensalada caprese, no hay técnica complicada ni salsa que esconda errores. Todo depende de la calidad de los ingredientes, del corte correcto y de un aliño mínimo que deje hablar al tomate, la mozzarella y la albahaca.

Originaria de Italia y asociada con los colores de su bandera, la ensalada caprese se ha convertido en una de las preparaciones más reconocibles de la cocina mediterránea. Su fuerza está en el equilibrio: dulzor natural del tomate, suavidad láctea de la mozzarella, perfume fresco de la albahaca y un buen aceite de oliva que une todo sin hacerlo pesado.

Para que una ensalada caprese funcione de verdad, conviene servirla a temperatura ambiente. El frío apaga el sabor del tomate y endurece la mozzarella.

Ingredientes para la ensalada caprese

3 tomates maduros grandes

250 g de mozzarella fresca

1 manojo de albahaca fresca

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal gruesa o sal marina al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Vinagre balsámico o reducción balsámica opcional

Preparación

Primero, lava los tomates y sécalos bien. Córtalos en rodajas de grosor medio, evitando que queden demasiado finas para que mantengan su textura.

Luego, corta la mozzarella fresca en rodajas similares. Si suelta mucho líquido, sécala suavemente con papel de cocina antes de montarla.

Después, acomoda las rodajas de tomate y mozzarella en un plato amplio, alternándolas de forma natural. No hace falta que quede perfecto. La ensalada debe verse fresca y sencilla, no rígida.

A continuación, distribuye las hojas de albahaca entre las capas. Usa hojas enteras si son pequeñas o rómpelas con las manos si son grandes. Evita cortarlas con cuchillo, porque se pueden oscurecer más rápido.

Rocía con aceite de oliva extra virgen justo antes de servir. Añade sal, pimienta y, si quieres, unas gotas de vinagre balsámico o una línea muy ligera de reducción balsámica.

Finalmente, deja reposar la ensalada caprese unos minutos a temperatura ambiente para que los sabores se integren mejor.

Consejos útiles

Usa tomates maduros, pero firmes. Si están demasiado blandos, soltarán mucho líquido.

La mozzarella fresca marca la diferencia. Evita quesos muy secos o gomosos.

No abuses del balsámico. La caprese debe mantener un sabor limpio y fresco.

Añade la sal al final para evitar que el tomate suelte demasiado jugo antes de servir.

Si quieres una versión más sustanciosa, puedes servirla sobre pan tostado o acompañarla con prosciutto.

Cómo servir la ensalada caprese

La ensalada caprese se sirve como entrada, acompañamiento o plato ligero en días cálidos. Va muy bien con pan rústico, pastas sencillas, carnes a la parrilla o pescado.

Al probarla, debe sentirse fresca, jugosa y equilibrada. El tomate lleva la voz principal, la mozzarella suaviza, la albahaca perfuma y el aceite de oliva termina de redondear cada bocado. Es una receta breve, pero exige algo que muchas veces se olvida: buenos ingredientes y cero prisa.