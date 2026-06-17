Un temblor de magnitud 5,1 se sintió en la mañana de este miércoles en el centro de Colombia, sin que las autoridades reportaran víctimas o daños materiales en los primeros informes.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento ocurrió a las 05:51 hora local, 10:51 GMT. El epicentro fue localizado en Los Santos, en el departamento de Santander, una zona conocida por su alta actividad sísmica.

Aunque el temblor duró pocos segundos, fue percibido en varias ciudades de la región andina. Entre ellas están Bucaramanga, Bogotá, Tunja, Medellín y Cúcuta.

Epicentro en Los Santos, Santander

De acuerdo con el reporte inicial, el sismo tuvo una profundidad de 146 kilómetros. Esa característica puede influir en la forma en que se percibe el movimiento en distintas zonas del país.

Los Santos es uno de los municipios con mayor actividad sísmica de Colombia. Por esa razón, muchos movimientos registrados en esa zona se sienten en Santander y en otros departamentos cercanos.

En Bucaramanga, capital de Santander, el temblor se percibió con mayor intensidad. También hubo reportes de ciudadanos que lo sintieron en edificios y viviendas de Bogotá.

Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre afectaciones graves. Las autoridades mantienen la revisión habitual después de este tipo de eventos.

Autoridades piden mantenerse atentos

Después de un sismo, los organismos de emergencia suelen recomendar revisar viviendas, evitar rumores y seguir solo información oficial. También es importante verificar posibles grietas, daños en instalaciones de gas o fallas eléctricas.

Además, las personas deben recordar que pueden presentarse réplicas, aunque no siempre ocurren ni tienen la misma intensidad. Por eso, conviene tener a mano un plan familiar de emergencia.

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. El país está influido por el movimiento de varias placas tectónicas, lo que hace frecuentes estos eventos en distintas regiones.

Sin daños reportados inicialmente

El balance inicial tras el temblor fue de tranquilidad. No se habían registrado víctimas ni daños importantes, según la información disponible al momento del reporte.

Aun así, las autoridades locales y nacionales pueden actualizar la situación durante el día. En estos casos, los primeros reportes suelen cambiar si se reciben nuevas evaluaciones desde municipios cercanos al epicentro.

El movimiento volvió a recordar la importancia de la preparación ante emergencias. Aunque muchos sismos no causan daños, cada evento sirve para revisar rutas de evacuación, puntos de encuentro y medidas básicas de seguridad.

Por ahora, el temblor de magnitud 5,1 en Los Santos dejó susto en varias ciudades colombianas, pero no consecuencias graves reportadas oficialmente.