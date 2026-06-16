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Salsa de mango y piña con chile, limón y frescura tropical

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© Og-vision | Dreamstime.com

El punto de esta salsa de mango está en el corte. No se trata de hacer un puré dulce ni una mezcla aguada, sino de mantener trozos pequeños, frescos y bien definidos. El mango aporta suavidad, la piña suma acidez y el chile despierta todo sin robarse el plato.

Esta salsa funciona muy bien con pescado, camarones, pollo a la parrilla, tacos, cerdo, bowls de arroz o simplemente con chips de tortilla. También es una buena opción para comidas de verano, porque se prepara rápido y se sirve fría, sin complicar la cocina.

Para que la salsa de mango quede equilibrada, conviene usar fruta madura pero firme. Si el mango o la piña están demasiado blandos, la mezcla pierde textura.

Ingredientes para la salsa de mango

  • 1 mango maduro pero firme, cortado en cubos pequeños
  • 1 taza de piña fresca, cortada en cubos pequeños
  • 1/4 taza de cebolla morada finamente picada
  • 1 chile jalapeño o serrano finamente picado
  • 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharada de jugo de naranja opcional
  • 1 pizca de sal
  • Pimienta al gusto

Preparación

Primero, corta el mango y la piña en cubos pequeños y parejos. Esto ayuda a que cada cucharada tenga fruta, acidez y textura en equilibrio.

Luego, coloca la fruta en un recipiente amplio y añade la cebolla morada, el chile y el cilantro.

Después, agrega el jugo de limón, la sal y la pimienta. Si quieres un sabor más redondo, incorpora también el jugo de naranja.

A continuación, mezcla con suavidad para no romper demasiado la fruta.

Finalmente, deja reposar la salsa durante 10 a 15 minutos en refrigeración antes de servir. Ese tiempo permite que los sabores se integren sin perder frescura.

Consejos útiles

  • Usa piña fresca si puedes. La piña enlatada suele ser más dulce y menos firme.
  • Retira las semillas del chile si quieres controlar mejor el picante.
  • No prepares la salsa con demasiadas horas de anticipación, porque la fruta suelta líquido.
  • Si la salsa queda muy dulce, añade un poco más de limón.
  • Para un toque más intenso, puedes agregar una pizca de chile en polvo o tajín.

Cómo servir la salsa de mango

La salsa de mango y piña se sirve fría, recién reposada, con chips de tortilla o sobre platos salados. Queda especialmente bien con tacos de pescado, camarones a la parrilla, pollo asado, costillas, cerdo desmenuzado o bowls con arroz.

Al probarla, debe sentirse fresca, jugosa y ligeramente picante. El mango da cuerpo, la piña aporta brillo y el limón mantiene todo despierto. Es una salsa simple, pero bien cortada y bien ajustada puede cambiar por completo un plato.

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