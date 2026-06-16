El punto de esta salsa de mango está en el corte. No se trata de hacer un puré dulce ni una mezcla aguada, sino de mantener trozos pequeños, frescos y bien definidos. El mango aporta suavidad, la piña suma acidez y el chile despierta todo sin robarse el plato.

Esta salsa funciona muy bien con pescado, camarones, pollo a la parrilla, tacos, cerdo, bowls de arroz o simplemente con chips de tortilla. También es una buena opción para comidas de verano, porque se prepara rápido y se sirve fría, sin complicar la cocina.

Para que la salsa de mango quede equilibrada, conviene usar fruta madura pero firme. Si el mango o la piña están demasiado blandos, la mezcla pierde textura.

Ingredientes para la salsa de mango

1 mango maduro pero firme, cortado en cubos pequeños

1 taza de piña fresca, cortada en cubos pequeños

1/4 taza de cebolla morada finamente picada

1 chile jalapeño o serrano finamente picado

2 cucharadas de cilantro fresco picado

Jugo de 1 limón

1 cucharada de jugo de naranja opcional

1 pizca de sal

Pimienta al gusto

Preparación

Primero, corta el mango y la piña en cubos pequeños y parejos. Esto ayuda a que cada cucharada tenga fruta, acidez y textura en equilibrio.

Luego, coloca la fruta en un recipiente amplio y añade la cebolla morada, el chile y el cilantro.

Después, agrega el jugo de limón, la sal y la pimienta. Si quieres un sabor más redondo, incorpora también el jugo de naranja.

A continuación, mezcla con suavidad para no romper demasiado la fruta.

Finalmente, deja reposar la salsa durante 10 a 15 minutos en refrigeración antes de servir. Ese tiempo permite que los sabores se integren sin perder frescura.

Consejos útiles

Usa piña fresca si puedes. La piña enlatada suele ser más dulce y menos firme.

Retira las semillas del chile si quieres controlar mejor el picante.

No prepares la salsa con demasiadas horas de anticipación, porque la fruta suelta líquido.

Si la salsa queda muy dulce, añade un poco más de limón.

Para un toque más intenso, puedes agregar una pizca de chile en polvo o tajín.

Cómo servir la salsa de mango

La salsa de mango y piña se sirve fría, recién reposada, con chips de tortilla o sobre platos salados. Queda especialmente bien con tacos de pescado, camarones a la parrilla, pollo asado, costillas, cerdo desmenuzado o bowls con arroz.

Al probarla, debe sentirse fresca, jugosa y ligeramente picante. El mango da cuerpo, la piña aporta brillo y el limón mantiene todo despierto. Es una salsa simple, pero bien cortada y bien ajustada puede cambiar por completo un plato.