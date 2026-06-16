El punto de esta salsa de mango está en el corte. No se trata de hacer un puré dulce ni una mezcla aguada, sino de mantener trozos pequeños, frescos y bien definidos. El mango aporta suavidad, la piña suma acidez y el chile despierta todo sin robarse el plato.
Esta salsa funciona muy bien con pescado, camarones, pollo a la parrilla, tacos, cerdo, bowls de arroz o simplemente con chips de tortilla. También es una buena opción para comidas de verano, porque se prepara rápido y se sirve fría, sin complicar la cocina.
Para que la salsa de mango quede equilibrada, conviene usar fruta madura pero firme. Si el mango o la piña están demasiado blandos, la mezcla pierde textura.
Ingredientes para la salsa de mango
- 1 mango maduro pero firme, cortado en cubos pequeños
- 1 taza de piña fresca, cortada en cubos pequeños
- 1/4 taza de cebolla morada finamente picada
- 1 chile jalapeño o serrano finamente picado
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharada de jugo de naranja opcional
- 1 pizca de sal
- Pimienta al gusto
Preparación
Primero, corta el mango y la piña en cubos pequeños y parejos. Esto ayuda a que cada cucharada tenga fruta, acidez y textura en equilibrio.
Luego, coloca la fruta en un recipiente amplio y añade la cebolla morada, el chile y el cilantro.
Después, agrega el jugo de limón, la sal y la pimienta. Si quieres un sabor más redondo, incorpora también el jugo de naranja.
A continuación, mezcla con suavidad para no romper demasiado la fruta.
Finalmente, deja reposar la salsa durante 10 a 15 minutos en refrigeración antes de servir. Ese tiempo permite que los sabores se integren sin perder frescura.
Consejos útiles
- Usa piña fresca si puedes. La piña enlatada suele ser más dulce y menos firme.
- Retira las semillas del chile si quieres controlar mejor el picante.
- No prepares la salsa con demasiadas horas de anticipación, porque la fruta suelta líquido.
- Si la salsa queda muy dulce, añade un poco más de limón.
- Para un toque más intenso, puedes agregar una pizca de chile en polvo o tajín.
Cómo servir la salsa de mango
La salsa de mango y piña se sirve fría, recién reposada, con chips de tortilla o sobre platos salados. Queda especialmente bien con tacos de pescado, camarones a la parrilla, pollo asado, costillas, cerdo desmenuzado o bowls con arroz.
Al probarla, debe sentirse fresca, jugosa y ligeramente picante. El mango da cuerpo, la piña aporta brillo y el limón mantiene todo despierto. Es una salsa simple, pero bien cortada y bien ajustada puede cambiar por completo un plato.