Hígado graso: por qué cada vez afecta a más personas jóvenes

El hígado graso ya no es un problema asociado solo con adultos mayores. Cada vez se detecta con más frecuencia en adolescentes y personas jóvenes, muchas veces sin síntomas claros. Esta condición ocurre cuando se acumula demasiada grasa dentro de las células del hígado, lo que puede afectar su funcionamiento si no se identifica y controla a tiempo.

Durante años, el hígado graso se vinculó principalmente con el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, hoy también se reconoce una forma relacionada con factores metabólicos, como exceso de peso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, colesterol alto, triglicéridos elevados y sedentarismo. En la actualidad, también se usa el término enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica para describir mejor este problema.

Una de las razones por las que el hígado graso está aumentando en jóvenes es el cambio en los hábitos diarios. El consumo frecuente de bebidas azucaradas, comidas ultraprocesadas, porciones grandes, falta de actividad física y muchas horas sentados puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado. No se trata de culpar a una sola comida, sino de observar el patrón general.

El problema es que el hígado graso suele avanzar en silencio. Muchas personas no sienten dolor ni molestias. En algunos casos puede aparecer cansancio, malestar en la parte superior derecha del abdomen o alteraciones en análisis de sangre, pero muchas veces se descubre por casualidad durante estudios médicos.

Aunque puede sonar alarmante, detectar el hígado graso temprano permite actuar. En muchos casos, los cambios de estilo de vida pueden mejorar la salud hepática. Bajar de peso de manera gradual si hay exceso, reducir bebidas azucaradas, aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y granos integrales, y realizar actividad física regular son medidas que pueden ayudar.

El ejercicio también es clave, incluso antes de ver grandes cambios en la balanza. Caminar, nadar, bailar, hacer fuerza o moverse más durante el día puede mejorar la sensibilidad a la insulina y apoyar el metabolismo. Para jóvenes, esto debe acompañarse de un enfoque familiar, sin vergüenza ni comentarios dañinos sobre el cuerpo.

El hígado graso no debe ignorarse, pero tampoco debe tratarse con dietas extremas o suplementos sin supervisión. Si hay antecedentes familiares, obesidad, diabetes, colesterol alto o resultados alterados en pruebas hepáticas, lo recomendable es consultar con un profesional de salud.

Cuidar el hígado desde edades tempranas es una inversión para el futuro. Los hábitos diarios pueden marcar la diferencia entre una condición silenciosa que avanza y una oportunidad real de prevención.