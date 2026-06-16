Bonnie Tyler ya no está en coma, pero continúa en estado delicado y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal, según informó su equipo en un comunicado publicado en su sitio web oficial.

La cantante británica, conocida mundialmente por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, fue ingresada a comienzos de mayo después de someterse a una cirugía intestinal de emergencia. Desde entonces, su evolución ha sido seguida con preocupación por sus seguidores.

Aunque su condición ha mejorado, el proceso de recuperación será lento. De acuerdo con el comunicado, los médicos se mantienen optimistas sobre su recuperación, pero consideran que necesitará tiempo antes de volver a sus actividades normales.

“Bonnie ya no está en coma, pero sigue muy mal y en cuidados intensivos en un hospital de Portugal”, indicó su equipo al actualizar el estado de salud de la artista.

Conciertos cancelados hasta finales de agosto

Debido a su situación médica, Tyler cancelará o pospondrá, en la medida de lo posible, todos los espectáculos previstos para este verano. La decisión afecta a las presentaciones programadas hasta finales de agosto.

Por ahora, su equipo mantiene la esperanza de que los conciertos de otoño puedan celebrarse. Sin embargo, todo dependerá de la evolución de la cantante y de la autorización de sus médicos.

En el comunicado, los representantes de Tyler pidieron disculpas a los fans y a los promotores por la decepción que pueda causar la cancelación. También agradecieron las muestras de cariño recibidas desde distintas partes del mundo.

“Queremos agradecer a todos las numerosas muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie”, señaló su equipo. Además, indicaron que la artista está al tanto de los buenos deseos y los agradece profundamente.

Una voz marcada en la música pop

Tyler, de 74 años, es una de las voces más reconocibles de la música británica. Su estilo ronco y potente la convirtió en una figura internacional durante los años ochenta, especialmente con “Total Eclipse of the Heart”, una de las baladas más recordadas de esa década.

También alcanzó gran popularidad con “Holding Out for a Hero”, canción que se volvió parte de la cultura pop y ha seguido apareciendo en películas, series y anuncios durante décadas.

A lo largo de su carrera, Tyler ha mantenido una relación cercana con los escenarios. Por eso, la cancelación de sus conciertos de verano representa un golpe tanto para la artista como para sus seguidores.

No obstante, su equipo ha pedido paciencia y privacidad mientras continúa la recuperación. La prioridad, por ahora, es su salud.

La noticia trae algo de alivio, ya que Tyler salió del coma. Aun así, su estado sigue siendo serio y su regreso a los escenarios dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas.