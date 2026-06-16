EnviosCuba.com, una plataforma muy utilizada por cubanos en Estados Unidos para enviar productos a sus familiares en la isla, suspendió sus operaciones en medio del endurecimiento de las sanciones de Washington contra La Habana.

La empresa informó el cierre mediante un mensaje publicado en su sitio web. “Estimados clientes, por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios”, indicó la compañía, sin ofrecer más detalles sobre la decisión.

Sin embargo, EnviosCuba aseguró que las órdenes ya aprobadas y en proceso serán despachadas. También informó que su equipo de soporte seguirá disponible para atender dudas o solicitudes de los clientes.

“Muchas gracias por su lealtad de tantos años. Ha sido un honor y un privilegio servirles”, expresó la plataforma en su mensaje de despedida.

Un servicio usado por la diáspora cubana

EnviosCuba permitía comprar alimentos, productos de higiene, electrodomésticos, ropa, bebidas y otros artículos para enviarlos a distintas ciudades de Cuba. Entre sus zonas de servicio figuraban La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Granma y Holguín.

Para muchas familias, este tipo de plataforma funcionaba como una vía práctica para ayudar a parientes en la isla. La suspensión llega en un momento especialmente delicado, ya que Cuba atraviesa una crisis económica y energética profunda.

Además, la medida afecta de forma directa a la diáspora cubana en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida. Desde allí, miles de personas han utilizado durante años estos servicios para aliviar la escasez que enfrentan sus familiares.

Más presión desde Washington

El cierre ocurre después de que se cumpliera el periodo de gracia otorgado por Washington a empresas extranjeras con presencia en Cuba. Ese plazo buscaba que rompieran vínculos con la isla antes de enfrentar posibles represalias.

La presión forma parte de una política más dura del Gobierno de Donald Trump contra el Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel y entidades vinculadas al poder cubano. En mayo, la Casa Blanca amplió las sanciones contra sectores de la economía cubana mediante una orden ejecutiva. La medida aumentó el riesgo para empresas que mantengan negocios con organismos sancionados por Estados Unidos.

Uno de los principales focos es Gaesa, el conglomerado empresarial militar cubano sancionado por Washington. También se han impuesto medidas contra la estatal Unión Cuba-Petróleo, conocida como CUPET, dentro de la estrategia estadounidense para presionar al Gobierno cubano.

Impacto para las familias

El cierre de EnviosCuba muestra cómo las sanciones no solo golpean a empresas o instituciones. También pueden afectar a familias que dependen de canales privados para enviar alimentos y productos básicos.

Según reportes de AP, la plataforma era uno de los portales usados por cubanos en Estados Unidos para enviar dinero, comida y bienes a sus familiares en Cuba. El medio también señaló que otros negocios similares podrían tomar decisiones parecidas para evitar sanciones o riesgos financieros.

Por ahora, los clientes deberán esperar la entrega de los pedidos ya aprobados y buscar otras alternativas. No obstante, el cierre deja una señal clara: hacer negocios vinculados a Cuba se ha vuelto cada vez más complicado bajo el nuevo marco de sanciones de Washington.

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, el impacto será inmediato. Cada restricción comercial puede convertirse en una dificultad más para quienes intentan sostener a sus familias desde la distancia.