Chalobah fue llamado de urgencia por Inglaterra para reemplazar a Tino Livramento en la lista definitiva del Mundial de 2026. La baja llega apenas antes del debut del equipo de Thomas Tuchel frente a Croacia, previsto para este miércoles en Dallas.

Livramento, lateral del Newcastle United, sufrió una lesión en el gemelo durante una sesión de entrenamiento el domingo. Después, las pruebas médicas confirmaron que el jugador de 23 años no podrá participar en la competición.

La Federación Inglesa informó el cambio dentro del plazo permitido por la FIFA. El reglamento autoriza a sustituir a un futbolista de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer partido de su selección en el torneo.

Tuchel vuelve a dejar fuera a Alexander-Arnold

La decisión de Tuchel tiene una lectura fuerte. Aunque Livramento juega como lateral derecho, el técnico no eligió a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más comentadas de la convocatoria inglesa.

En cambio, Tuchel apostó por Chalobah, defensa del Chelsea de 26 años. El jugador ofrece versatilidad, ya que puede actuar como central y también cubrir posiciones defensivas por los costados. Esa flexibilidad parece haber pesado más que el perfil ofensivo de Alexander-Arnold.

El llamado también refleja la confianza de Tuchel en un futbolista que conoce bien. Chalobah se formó y creció en el entorno del Chelsea, club donde el entrenador alemán también dejó una huella importante.

Un golpe antes del estreno

La lesión de Livramento representa un contratiempo temprano para Inglaterra. El lateral llegaba como una pieza útil por su energía, recorrido y capacidad para adaptarse a distintos roles defensivos.

Además, su baja llega en un momento delicado. Inglaterra está a horas de abrir su participación mundialista ante Croacia, un rival que ya le ha causado problemas importantes en torneos recientes.

Chalobah viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City. Sin embargo, no estará disponible para el partido contra Croacia, ya que el resto del plantel se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno.

Inglaterra ajusta sobre la marcha

El cambio obliga a Tuchel a reorganizar parte de su plan defensivo. Aunque Inglaterra mantiene una plantilla profunda, perder a un jugador justo antes del primer partido nunca es menor.

Por ahora, el técnico deberá resolver el debut con los futbolistas que ya tiene disponibles en Dallas. Luego, cuando Chalobah se una al grupo, podrá evaluar si lo integra como alternativa inmediata o como pieza de respaldo para el resto de la fase de grupos.

La selección inglesa llega al Mundial con altas expectativas y con la presión habitual de una afición que exige competir por el título. Sin embargo, el primer golpe llegó antes de que rodara el balón.

Para Chalobah, la llamada representa una oportunidad inesperada. Para Livramento, en cambio, es una frustración enorme después de haber alcanzado una lista mundialista. Y para Tuchel, el mensaje es claro: Inglaterra tendrá que empezar el torneo ajustando su defensa sobre la marcha.