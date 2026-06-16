El Mundial 2026 alcanzó el millón de aficionados en los estadios durante sus primeros cinco días de competición, según anunció la FIFA. La cifra confirma el enorme poder de convocatoria del torneo, que por primera vez se disputa con 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo destacó que los primeros encuentros registraron estadios prácticamente llenos, con un 99,5 % del aforo ocupado y un promedio cercano a los 63.000 espectadores por partido. Además, el arranque refuerza la expectativa de que esta edición pueda romper el récord histórico de asistencia.

“Wow! 1 millón de fans en los estadios”, publicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en su cuenta de Instagram. En el mensaje, aparece junto a Aaron Bren, identificado como el aficionado que compró la entrada número un millón del torneo.

Una Copa del Mundo de escala inédita

El Mundial 2026 ya partía con ventaja para imponer nuevas marcas. A diferencia de ediciones anteriores, esta Copa del Mundo reúne a 48 equipos y se jugará en 16 estadios repartidos entre tres países anfitriones. Ese formato aumentó de forma notable el número de partidos y, por lo tanto, la cantidad potencial de espectadores.

La FIFA confirmó antes del inicio del torneo las capacidades finales de las sedes. Entre ellas figuran estadios de gran tamaño en ciudades como Dallas, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Los Ángeles, Atlanta, Houston y Kansas City.

Por su escala, la edición de 2026 podría superar ampliamente el récord de asistencia establecido en 1994, cuando Estados Unidos recibió a 3,5 millones de espectadores durante todo el torneo. Con el nuevo formato, las proyecciones apuntan a una asistencia total que podría acercarse a los 6,5 millones de aficionados.

El fútbol llena estadios en Norteamérica

El dato también tiene un valor simbólico para el fútbol en Norteamérica. Aunque Estados Unidos, México y Canadá viven el deporte de maneras distintas, la respuesta del público en los primeros días muestra una demanda fuerte por ver partidos mundialistas en vivo.

Sin embargo, el torneo también ha enfrentado cuestionamientos por los precios de las entradas y por algunas imágenes de asientos vacíos en determinados encuentros. FIFA ha defendido sus cifras al señalar que la asistencia oficial se calcula por boletos escaneados, no por la cantidad de personas visibles en sus asientos durante todo el partido.

Aun así, el millón de aficionados en apenas cinco días marca un inicio poderoso. El torneo todavía se encuentra en su primera fase y aún faltan partidos de alto perfil, cruces decisivos y rondas eliminatorias que suelen elevar la demanda.

Un récord cada vez más cerca

Si el ritmo de asistencia se mantiene, el Mundial 2026 podría convertirse en el torneo más concurrido en la historia del fútbol. La combinación de estadios grandes, más selecciones, más partidos y tres países anfitriones le da una dimensión inédita.

Para FIFA, el dato del millón funciona como una primera señal de éxito comercial y organizativo. Para los aficionados, confirma que la Copa del Mundo mantiene una fuerza única: llenar estadios, mover ciudades y convertir cada partido en una celebración global.

El récord de 1994 sigue en pie por ahora. Pero, con el arranque que acaba de registrar el Mundial 2026, parece más vulnerable que nunca.