Mangione deberá esperar un día más para comparecer en la causa estatal que enfrenta en Nueva York por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. La audiencia prevista para este martes fue aplazada hasta el miércoles por un error burocrático de la Fiscalía.

El juez Gregory Carro, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, suspendió la sesión más de una hora después de la hora fijada para su inicio. El motivo fue simple, pero grave para el avance del caso: la prisión no recibió la notificación necesaria para trasladar al acusado al tribunal.

El fiscal de distrito adjunto Joel Seidemann reconoció públicamente el fallo durante la audiencia. “Depende de nosotros. Conseguimos la orden firmada, pero no la notificamos”, admitió ante el juez.

Dos causas abiertas contra el acusado

Mangione, de 28 años, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Actualmente enfrenta dos procesos paralelos. Uno corresponde al caso estatal en Nueva York. El otro es una causa federal relacionada con el mismo crimen.

El juicio estatal está programado para comenzar el 8 de septiembre. Además, el proceso federal se celebraría más adelante, según el calendario judicial vigente.

Durante la audiencia aplazada, el juez Carro tenía previsto emitir una resolución sobre un asunto bajo secreto de sumario. Ese punto deriva de una sesión a puerta cerrada celebrada hace dos semanas a petición de la defensa.

También se esperaba avanzar en el cuestionario que será usado para seleccionar al jurado. La defensa ha insistido en que esos formularios deben ser detallados. Su objetivo es detectar posibles sesgos sobre el sistema sanitario, las aseguradoras y la amplia cobertura mediática del caso.

El asesinato de Brian Thompson

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado a balazos por la espalda en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan. El ejecutivo se dirigía a una conferencia de inversores cuando fue atacado.

El crimen sacudió al sector sanitario estadounidense y generó un debate nacional sobre las aseguradoras médicas. Según reportes del caso, en los casquillos de la munición se encontraron palabras asociadas con críticas a prácticas del sector asegurador.

Mangione fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Pensilvania. Es graduado de la Universidad de Pensilvania y proviene de una familia acomodada de Maryland.

El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos. Aunque no enfrentará cargos de terrorismo ni la pena de muerte en este proceso, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable de los cargos restantes.

Un caso con atención inusual

El proceso ha recibido una atención pública poco común. Pese a la gravedad de las acusaciones, Mangione ha generado una corriente de apoyo en internet y en las afueras de las vistas judiciales.

A través de la plataforma GiveSendGo, sus simpatizantes han reunido más de 1,5 millones de dólares para financiar su defensa legal. Además, el acusado ha recibido miles de cartas de apoyo procedentes de distintos países.

En varias audiencias, decenas de personas han asistido para mostrar respaldo. Muchas de ellas son mujeres jóvenes, un fenómeno que ha aumentado el interés mediático sobre el caso.

Por ahora, el aplazamiento no cambia el fondo del proceso. Sin embargo, sí retrasa una audiencia clave en la que el tribunal debía avanzar sobre asuntos importantes antes del juicio.

El caso continuará este miércoles, cuando se espera que Mangione sea trasladado finalmente al tribunal. Allí, la corte deberá retomar los puntos pendientes mientras se acerca una fecha de juicio que ya mantiene bajo presión a fiscales, defensa y observadores públicos.