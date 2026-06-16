Una posible tormenta tropical podría formarse frente a la costa de Texas en las próximas horas, según advirtió este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, conocido como NHC por sus siglas en inglés.

El organismo emitió una vigilancia de tormenta tropical desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana. Esa alerta significa que las condiciones de tormenta tropical podrían presentarse dentro de un plazo de 24 a 36 horas.

Por ahora, el sistema es identificado como “potencial ciclón tropical uno”. Sin embargo, el NHC pronosticó que podría fortalecerse mientras avanza por la costa noroeste del Golfo hasta el miércoles.

Riesgo de inundaciones en la costa

El mayor peligro no sería solo el viento. De acuerdo con el NHC, el sistema puede provocar inundaciones repentinas y urbanas en sectores de la costa del Golfo.

El fenómeno se ubicaba a unas 65 millas, equivalentes a 105 kilómetros, al suroeste de Corpus Christi, Texas. También estaba a unas 360 millas, o 580 kilómetros, al sureste de Lake Charles, Luisiana.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 30 millas por hora, unos 45 kilómetros por hora. Para convertirse oficialmente en tormenta tropical, el sistema debe alcanzar vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora.

Además, las autoridades alertaron sobre lluvias intensas en la costa alta de Texas, gran parte de Luisiana, zonas del centro y sur de Misisipi y Alabama, así como el extremo oeste del Panhandle de Florida.

Lluvias podrían durar varios días

El NHC advirtió que las lluvias prolongadas podrían extender el riesgo de inundaciones hasta el fin de semana. Por eso, el peligro no terminaría necesariamente si el sistema se mueve o pierde organización.

También se anticipan inundaciones generalizadas en pequeñas corrientes de agua. Algunas zonas podrían registrar crecidas menores de ríos desde la costa de Texas hasta el suroeste de Luisiana.

En este tipo de escenario, las áreas urbanas son especialmente vulnerables. Calles, pasos bajos, estacionamientos y zonas con drenaje deficiente pueden inundarse con rapidez cuando la lluvia cae de forma persistente.

Por esa razón, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales. También piden evitar manejar por calles inundadas, ya que incluso una cantidad moderada de agua puede arrastrar vehículos.

Temporada de huracanes bajo vigilancia

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Esta posible tormenta sería la primera del año en la cuenca atlántica si logra fortalecerse.

En mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, pronosticó una temporada por debajo del promedio histórico. La agencia prevé entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 y 6 podrían convertirse en huracanes.

Aun así, una temporada menos activa no elimina el riesgo. Basta un solo sistema cerca de zonas pobladas para causar daños graves, especialmente cuando hay lluvias intensas e inundaciones.

Por ahora, el foco está en Texas y Luisiana. La evolución del sistema durante las próximas horas será clave para determinar si se convierte en tormenta tropical y cuál será el impacto real sobre la costa del Golfo.