Gilberto Santa Rosa estrena una canción con sello familiar

Gilberto Santa Rosa presenta este viernes Consejo de un abuelo, un nuevo sencillo que nace desde un lugar muy personal. El salsero puertorriqueño grabó el tema junto a su nieto Ian Marco, de 12 años, en la primera colaboración musical entre ambos.

El artista describió la canción a EFE como “un tesoro de familia”. Al principio, su intención era mantenerla en privado. Sin embargo, decidió compartirla con sus seguidores por una razón sencilla: se siente, como él mismo dijo, “un abuelo orgulloso”.

“Tengo todos los síntomas de un abuelo… orgulloso, alcahuete”, expresó Gilberto sobre el cariño que siente por Ian Marco, hijo de su hijo menor, Omar.

El lanzamiento llega previo al Día de los Padres, una fecha que refuerza el tono emotivo del proyecto.

Un bolero hecho a la medida

La canción fue escrita por Juan José Hernández, compositor también del éxito Conteo regresivo. Santa Rosa le pidió crear un tema inspirado en el vínculo entre abuelo y nieto, y Hernández no solo lo compuso, sino que también lo produjo en formato de bolero.

“El tema lo mandamos hacer a la medida”, explicó el intérprete.

A través de esa relación familiar, la canción transmite valores como el respeto, la fe, la bondad y la importancia de acompañar a quienes amamos durante la vida.

Para Santa Rosa, ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2021, el tema tiene un valor especial porque no responde a una estrategia comercial tradicional. Es una memoria familiar convertida en música.

Ian Marco muestra su inquietud musical

El cantante contó que empezó a notar la voz de su nieto cuando Ian Marco veía películas animadas y cantaba sus canciones. Su madre lo grababa a escondidas y compartía los videos con la familia.

Ahí nació la idea de hacer algo juntos.

“Yo notaba que tenía una bonita voz, un buen oído y que esas canciones de las películas se las aprendía fácil”, relató Santa Rosa.

El salsero reconoció que se ve reflejado en su nieto por esa “inquietud” de cantar. Aun así, marcó una diferencia: a la edad de Ian Marco, él ya cantaba en agrupaciones y se presentaba en quinceañeros y bodas.

Esa comparación no busca presionar al niño. Más bien, muestra cómo la música vuelve a aparecer en la familia de una forma natural.

Un legado que pasa por la voz

Ninguno de los cuatro hijos de Santa Rosa siguió una carrera musical como la suya. Por eso, la curiosidad artística de Ian Marco tiene un significado distinto para el cantante.

El intérprete aseguró que si su nieto decide emprender ese camino, ya cuenta con una ventaja sobre otros niños que todavía no saben qué quieren hacer en la adultez. Tiene inquietud, oído y una familia que conoce de cerca el oficio.

Pero Consejo de un abuelo no presenta a Ian Marco como una promesa obligada. Lo muestra como un niño que canta junto a su abuelo y deja una huella para la posteridad.

Una canción para padres, abuelos y nietos

El nuevo sencillo conecta con una emoción universal. Habla del amor que guía, aconseja y acompaña sin imponerse. También recuerda que los vínculos familiares pueden convertirse en canciones cuando se miran con ternura.

Santa Rosa ha construido una carrera larga con temas como Que alguien me diga, Qué manera de quererte y No pensé enamorarme otra vez. Ahora suma una pieza distinta, menos pensada para la pista y más cercana al corazón familiar.

Con Consejo de un abuelo, Gilberto no solo presenta una nueva canción. También abre una ventana íntima a su vida fuera del escenario.

Esta vez, “El Caballero de la Salsa” canta como abuelo. Y esa puede ser una de sus interpretaciones más personales.