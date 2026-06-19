Lamine Yamal gana minutos, pero no certezas

Lamine Yamal está listo para tener más protagonismo con España en el Mundial 2026, aunque su titularidad ante Arabia Saudí todavía no está confirmada. Luis de la Fuente reconoció que el extremo del Barcelona ya puede jugar con buen rendimiento, pero no durante un partido completo.

“Lamine Yamal está ya, no para 90 minutos, pero está para jugar”, explicó el seleccionador español en una entrevista con el programa El Partidazo de la COPE.

De la Fuente calculó que el rendimiento óptimo del joven atacante puede estar alrededor de una hora. Eso no significa necesariamente que vaya a salir de inicio. El cuerpo técnico todavía evalúa si conviene usarlo desde el primer minuto o reservarlo para aprovechar el desgaste saudí en la segunda parte.

España mide el riesgo

Lamine reapareció el lunes ante Cabo Verde, en el empate sin goles del estreno español. Entró en el minuto 71 por Gavi y disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

El regreso fue positivo, pero insuficiente para cambiar el resultado. En ese tramo, tocó 35 veces el balón, tuvo presencia en el área, intentó cinco regates y buscó dos remates. España ganó frescura, aunque siguió sin encontrar el gol.

El contexto explica la prudencia. Lamine no competía desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un partido del Barcelona ante el Celta. Después se perdió los últimos cinco encuentros de la temporada con el club azulgrana.

Tampoco jugó los amistosos de preparación de España ante Irak y Perú. Su reincorporación plena al grupo llegó el 11 de junio en Chattanooga, pocos días antes del debut mundialista.

De la Fuente piensa en el segundo tiempo

El seleccionador dejó claro que la decisión no será solo médica. También dependerá del plan de partido.

Según De la Fuente, muchos encuentros se resuelven en los segundos 45 minutos. Por eso, España analiza si necesita “meter más marcha” desde el inicio o guardar a Lamine para atacar cuando Arabia Saudí esté más cansada.

El mismo análisis incluye a Nico Williams. El extremo del Athletic Club también llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión muscular y solo jugó los últimos minutos ante Cabo Verde.

Ambos son piezas diferenciales para España. Su velocidad, desborde y capacidad para romper defensas cerradas fueron claves en la Eurocopa 2024. Ahora, el equipo necesita recuperar ese filo ofensivo después de un debut frustrante.

Arabia Saudí aumenta la urgencia

España enfrentará a Arabia Saudí este domingo con la necesidad de ganar. El 0-0 ante Cabo Verde dejó dudas y redujo el margen antes del cierre del Grupo H contra Uruguay.

El empate de Arabia Saudí ante la Celeste mantuvo todo abierto, pero también elevó el valor del segundo partido. Una victoria española aliviaría la presión y permitiría llegar al último encuentro con mayor control.

Para eso, el equipo necesita más profundidad. Ante Cabo Verde tuvo posesión, pero le faltó velocidad en los últimos metros. Lamine puede ofrecer justamente eso: uno contra uno, cambios de ritmo y atrevimiento.

La pregunta es cuándo usarlo.

Una estrella que España quiere cuidar

A sus 18 años, Lamine ya tiene un peso enorme en la selección. Suma 26 partidos internacionales, seis goles, una sola derrota y una Eurocopa en su historial. Su impacto no se mide solo en estadísticas. También cambia la manera en que los rivales defienden.

De la Fuente mira más allá del partido ante Arabia Saudí. El técnico recordó que contra Uruguay, en la tercera jornada, Lamine y Nico deberían estar en mejores condiciones. También piensa en las posibles eliminatorias, si España avanza.

Esa visión explica la cautela. Forzar ahora a un jugador recién recuperado puede costar caro más adelante. Pero esperar demasiado también puede ser peligroso si España vuelve a atascarse.

Lamine jugará más minutos ante Arabia Saudí. Eso parece claro. Lo que falta saber es si empezará desde el once o si volverá a entrar como revulsivo.

España necesita su desborde. Pero también necesita que su joven estrella llegue viva, sana y decisiva a los momentos más importantes del Mundial.