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Deporte y salud mental: beneficios reales y riesgos que no deben ignorarse

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Aficionados de México animan este jueves, previo al partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

El deporte y salud mental tienen una relación poderosa, pero no siempre simple. Practicar actividad física de manera regular puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el ánimo, fortalecer la autoestima y crear vínculos sociales. Sin embargo, cuando el deporte se vive bajo presión extrema, exceso de competencia o falta de descanso, también puede generar ansiedad, agotamiento y otros riesgos emocionales.

En su lado más positivo, el deporte favorece procesos biológicos relacionados con el bienestar. Durante el ejercicio, el cuerpo libera sustancias que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir la tensión. Además, moverse con frecuencia puede contribuir a dormir mejor, algo clave para la memoria, la concentración y la regulación emocional.

El componente social también importa. Los deportes en equipo, las ligas recreativas y los grupos de entrenamiento pueden ofrecer compañía, estructura y sentido de pertenencia. Para muchas personas, entrenar con otros no solo mejora la condición física, también reduce la soledad y ayuda a crear una red de apoyo.

El vínculo entre deporte y salud mental también se observa en la resiliencia. Aprender a perder, manejar frustraciones, superar errores y seguir practicando puede fortalecer habilidades útiles fuera de la cancha. En un contexto sano, el deporte enseña disciplina, paciencia, cooperación y manejo de emociones.

Pero no todo entorno deportivo es saludable. La presión constante por ganar, cumplir expectativas de entrenadores, familiares o fanáticos, y mantener un rendimiento alto puede afectar el bienestar psicológico. En atletas jóvenes, esa presión puede sentirse aún más intensa si el deporte se convierte en parte central de su identidad.

El agotamiento deportivo, conocido como burnout, también es una señal de alerta. Puede aparecer cuando hay demasiadas horas de entrenamiento, poco descanso, lesiones frecuentes o pérdida del disfrute. En algunos casos, una lesión o el retiro deportivo puede provocar tristeza, ansiedad o sensación de vacío, especialmente si la persona siente que su valor depende del rendimiento.

Algunos deportes también pueden aumentar la presión sobre el cuerpo y la imagen física. Disciplinas donde el peso, la apariencia o la categoría corporal tienen mucho peso pueden elevar el riesgo de conductas alimentarias desordenadas o insatisfacción corporal.

Por eso, el deporte y salud mental deben abordarse con equilibrio. La actividad física puede ser una herramienta valiosa, pero necesita descanso, apoyo emocional, entrenadores responsables y espacios donde se priorice la salud por encima del resultado.

Practicar deporte debe ayudar a vivir mejor, no convertirse en una fuente constante de miedo o desgaste. Si un atleta, adulto o joven, muestra ansiedad intensa, cambios de ánimo, aislamiento, problemas de sueño o pérdida del disfrute, buscar apoyo profesional puede ser tan importante como tratar una lesión física.

El Especialito

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