Uruguay dejó escapar una oportunidad importante en su estreno mundialista. La Celeste empató 1-1 ante Arabia Saudita en Miami y no pudo aprovechar el empate previo entre España y Cabo Verde, un resultado que había dejado el Grupo H listo para que alguien tomara ventaja.

El equipo de Marcelo Bielsa llegó al partido con la obligación de marcar diferencias. Sin embargo, tuvo un primer tiempo flojo, sin presión sostenida, sin ritmo ofensivo y con poca profundidad. Arabia Saudita, que en teoría partía como rival más accesible, aprovechó ese tramo de dudas y se animó a competir de igual a igual.

“Era un partido ganable que no ganamos”, reconoció Bielsa tras el encuentro. La frase resumió el ánimo de una selección que rescató un punto, pero se fue con la sensación clara de haber perdido una ocasión valiosa.

Bielsa fue crítico con el arranque

El técnico argentino no escondió su molestia. Según explicó, Uruguay estaba preparado para jugar desde el primer minuto con la intensidad que mostró recién en la segunda parte.

“El primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad”, señaló Bielsa. Además, advirtió que cuando un equipo que debe marcar diferencias no lo logra, el rival más débil empieza a crecer.

Eso fue lo que ocurrió en Miami. Arabia Saudita encontró confianza, defendió con orden y golpeó primero. Abdulelah Al-Amri abrió el marcador en el minuto 41, después de una acción que dejó mal parada a la defensa uruguaya. La jugada generó molestia entre los hinchas celestes, tanto en el estadio como en Montevideo.

La reacción llegó tarde

Uruguay mejoró mucho en la segunda mitad. Bielsa movió el banco y encontró mejores respuestas con los ingresos de Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio. El equipo ganó energía, atacó con más decisión y empezó a encerrar a Arabia Saudita cerca de su área.

La Celeste fue al frente hasta encontrar el empate. Maximiliano Araújo marcó el 1-1 al minuto 80 y evitó una derrota que habría complicado mucho más el panorama. Aun así, el gol no alcanzó para cambiar la lectura general del partido.

Fede Valverde también expresó frustración al salir del estadio. El mediocampista del Real Madrid valoró el esfuerzo de sus compañeros, pero admitió que el resultado dejó una sensación amarga.

En Uruguay, la prensa local tuvo una lectura parecida. Ovación, suplemento deportivo de El País, habló de “un empate con gusto a poco” y destacó los cambios positivos de Bielsa. Referí, de El Observador, apuntó que el entrenador pudo haber encontrado parte del equipo titular con las variantes del segundo tiempo.

Cabo Verde aparece como una prueba decisiva

El próximo partido de Uruguay será el 21 de junio ante Cabo Verde. Ese encuentro ya tiene otra dimensión después del empate del equipo africano ante España. Cabo Verde no llegará como simple invitado. Llegará con confianza, orden defensivo y la ilusión de volver a sorprender.

Para Uruguay, el margen se achicó. No solo necesita ganar porque no lo hizo en el debut. También debe hacerlo porque cerrará la fase de grupos contra España, uno de los grandes favoritos del torneo.

El Grupo H quedó completamente abierto tras la primera jornada. España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita suman un punto. Nadie tomó ventaja. Nadie quedó eliminado. Pero la Celeste sabe que desperdició un escenario favorable.

La Celeste necesita encontrar su versión real

El empate no destruye las opciones de Uruguay, pero sí deja una advertencia. En un Mundial, los partidos que parecen ganables también hay que jugarlos con urgencia, precisión y autoridad.

Bielsa difícilmente repetirá el mismo once ante Cabo Verde. La reacción del segundo tiempo le dio señales claras, pero también dejó expuestas las fallas del inicio.

Uruguay todavía depende de sí mismo. Tiene talento, experiencia y una identidad competitiva que suele aparecer en los momentos difíciles. Sin embargo, deberá acelerar su mejor versión.

La oportunidad ante Arabia Saudita ya pasó. Ahora, la Celeste necesita transformar la frustración en respuesta. El Mundial no espera a nadie, ni siquiera a los equipos que creen tener tiempo para corregir.